Украинские полярники показали удивительное природное явление в Антарктиде (фото)

Сотрудники украинской полярной станции "Академик Вернадский" сфотографировали интересное природное явление, которое можно наблюдать в Антарктиде.

Оно называется "снежный карниз" и часто образуется на вершинах гор, скал и краях ледников, говорится на странице Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

По информации ученых, такие выступы возникают, когда метели и поземки переносят снег с наветренной стороны склона, а с подветренной стороны их "встречает" завихрение воздуха.

Снежные карнизы на фоне антарктического заката Фото: Национальный антарктический научный центр

В результате на самом краю гребня воздушные потоки сталкиваются и образуется небольшая зона штиля. Там как раз и откладывается снег, переносимый ветром, рассказали в Центре.

По своей форме такие карнизы напоминают песчаные дюны, однако в отличие от них, снег имеет свойство слипаться и держаться, благодаря чему такие "гребни" могут застывать на некоторое время.

Фото: Национальный антарктический научный центр

"Если вы спросите, почему этот снежный карниз возник именно здесь? А потому, что конфигурация склонов именно в этом месте создала так сказать снеговой ручей — путь, к которому тяготеет снег, переносимый ветром", — объяснил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Ранее сообщалось, что в НАНЦ показали внезапное возвращение пингвинов на остров, где стоит станция "Академик Вернадский". Птицы покидали Галиндез, чтобы найти открытую воду и пищу.

Напомним, в июне украинские полярники сфотографировали огромный айсберг, который на тот момент уже около месяца плавал возле антарктической станции "Академик Вернадский". По их измерениям, длина ледовой глыбы — 1285 метров, то есть как у главной улицы Киева. Наибольшая высота видимой части составляла 80 метров а ширина – около 90 метров.