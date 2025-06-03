Айсберг как Крещатик: украинские полярники показали уникальную ледовую глыбу

Огромный айсберг уже около месяца плавает неподалеку украинской антарктической станции "Академик Вернадский". По измерениям полярников, длина ледовой глыбы — 1285 метров, то есть как у главной улицы Киева. Наибольшая высота видимой части составляет 80 м, а ширина около 90 метров.

Related video

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов. Мы наблюдаем за ним прямо из окон станции, хотя он дрейфует в нескольких десятках километров от нашего острова", — рассказал глава 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень.

По форме это — столовый айсберг, то есть с вертикальными сторонами и плоской верхушкой. Он похож на огромный ледовый остров посреди океана.

Гигантский айсберг возле станции "Вернадского" Фото: Национальный антарктический научный центр

Такие айсберги откалываются от шельфовых ледников и могут иметь чрезвычайные размеры. Например, самый большой зафиксированный айсберг В-15 имел площадь 11 тыс. квадратных километров (длина — почти 300 км), но он растаял.

Сейчас самым большим айсбергом считается А23а площадью около 3,1 тыс. квадратных километров. Этот айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, вместе с советской сезонной станцией "Дружная-1". Позже конструкции и оборудование сняли и перенесли на другую станцию.

А23а много лет стоял в море Уэдделла, зацепившись за дно. Но в 2020-м начал дрейфовать и доплыл до субантарктического острова Южная Джорджия (расстояние — более 2 тыс. км). Там в марте этого года сел на мель и разрушается: вокруг него фиксируют тысячи обломков.

Что касается ледового гиганта возле "Вернадского", то полярники допускают, что он откололся от одного из шельфовых ледников, расположенных южнее: Георга VI или Уилкинса.

Айсберг похож на огромный ледовый остров посреди океана Фото: Национальный антарктический научный центр

Напомним, после почти двухлетнего приключения в холодных водах Антарктиды самый большой айсберг в мире может скоро исчезнуть. Спутниковые снимки указывают на то, что "мегаберг" А23а вскоре распадется на тысячи частей.

Фокус также писал, что в прошлом огромные айсберги, подобные тем, что сегодня мы можем наблюдать в Антарктиде, ранее дрейфовали менее чем в 145 километрах от береговой линии Великобритании. Теперь ученые впервые нашли их следы на морском дне.