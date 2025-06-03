Айсберг як Хрещатик: українські полярники показали унікальну льодову брилу

Велетенський айсберг вже близько місяця плаває неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський". За вимірами полярників, довжина льодової брили — 1285 метрів, тобто як у головної вулиці Києва. Найбільша висота видимої частини становить 80 м, а ширина близько 90 метрів.

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Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Зараз моя шоста зимівля на "Вернадському", і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова", — розповів очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

За формою це — столовий айсберг, тобто з вертикальними сторонами та плоскою верхівкою. Він схожий на величезний льодовий острів посеред океану.

Велетенський айсберг біля станції "Вернадського" Фото: Національний антарктичний науковий центр

Такі айсберги відколюються від шельфових льодовиків і можуть мати надзвичайні розміри. Наприклад, найбільший зафіксований айсберг В-15 мав площу 11 тис. квадратних кілометрів (довжина — майже 300 км), але він розтанув.

Нині найбільшим айсбергом вважається А23а площею близько 3,1 тис. квадратних кілометрів. Цей айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера 1986 року, разом з радянською сезонною станцією "Дружна-1". Пізніше конструкції та обладнання зняли і перенесли на іншу станцію.

А23а багато років стояв у морі Ведделла, зачепившись за дно. Але 2020-го почав дрейфувати і доплив до субантарктичного острова Південна Джорджія (відстань — понад 2 тис. км). Там у березні цього року сів на мілину і руйнується: навколо нього фіксують тисячі уламків.

Щодо льодового гіганта біля "Вернадського", то полярники допускають, що він відколовся від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса.

Айсберг схожий на величезний льодовий острів посеред океану Фото: Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, після майже дворічної пригоди в холодних водах Антарктиди найбільший айсберг у світі може скоро зникнути. Супутникові знімки вказують на те, що "мегаберг" А23а незабаром розпадеться на тисячі частин.

Фокус також писав, що в минулому величезні айсберги, подібні до тих, що сьогодні ми можемо спостерігати в Антарктиді, раніше дрейфували менш ніж за 145 кілометрів від берегової лінії Великої Британії. Тепер учені вперше знайшли їхні сліди на морському дні.