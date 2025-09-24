Найбільше у світі природне дзеркало: чи справді воно розташоване у Болівії

Найбільшим природним дзеркалом у світі часто називають найбільший на планеті солончак Уюні, розташований у Болівії. Але чи так це насправді? Нове дослідження перевірило це твердження.

Найбільший у світі солончак Уюні в Болівії є туристичним об'єктом завдяки своїй приголомшливій дзеркальній поверхні, вкритій тонким шаром води. Багато хто вважає його "найбільшим у світі природним дзеркалом", але раніше це твердження не було науково підтверджено. У новому дослідженні вирішили перевірити цей ефект і виявили, що структура поверхні солончака насправді складніша, ніж вважалося раніше, пише PHYS.org.

Зазначимо, що більшість доказів дзеркального ефекту мають уривчастий характер і ґрунтуються на туристичних фотографіях людей, що стоять на мілинах, у воді яких ідеально відображаються хмари, небо, гори й самі люди. За словами вчених, вивчати це явище складно, оскільки великі внутрішні простори солончака часто недоступні в сезон дощів. Тому вчені розробили новий двоетапний підхід для розв'язання проблеми.

Спочатку вчені використовували дані із супутників Sentinel-3, оснащених радіолокаційними висотомірами, які посилають радіолокаційні імпульси та вимірюють інтенсивність відбитого сигналу. Що сильніший відбитий сигнал, то рівніша поверхня. Вони проаналізували понад 390 000 радіолокаційних вимірювань з 2016 по 2024 рік.

Вчені також провели польові випробування в пік сезону дощів у лютому 2024 року, щоб переконатися в точності супутникових даних. Для цього вчені використовували оптичний прилад для вимірювання поверхні води. Безпілотники також зробили знімки відбиття сонця, щоб візуально підтвердити гладкість поверхні. Наземні вимірювання показали, що під час виявлення супутником сильного радіолокаційного сигналу поверхня солончака справді була дзеркалом.

І все ж, за словами вчених, вони дійшли висновку, що солончак Уюні не є величезним однорідним дзеркалом для радіолокаційного висотоміра. Простими словами, солончак навряд чи є найбільшим у світі природним дзеркалом для оптичних довжин хвиль, як передбачалося раніше.

Натомість поверхня солоного озера змінюється від місця до місця і з часом. Найбільш гладкі, дзеркальні умови виникають після рясних опадів і до того, як вода встигає випаруватися. Дослідники виявили сильну кореляцію між періодами сильних дощів і дзеркальним ефектом, підтверджуючи, що це є прямим наслідком кліматичних особливостей регіону.

Результати також вказують на те, що найкращий час для спостереження за дзеркалом — з кінця січня до початку березня. Не менш цікавим відкриттям стало те, що вітер не псує дзеркальний ефект. Можна було б очікувати, що бриз викличе брижі на поверхні й зруйнує дзеркало, але цього не відбувається. Дослідники припускають, що це пов'язано з тим, що вода настільки дрібна, що хвилі не утворюються навіть за вітру.

