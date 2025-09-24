Самое большое в мире естественное зеркало: действительно ли оно расположено в Боливии

Самым большим естественным зеркалом в мире часто называют крупнейший на планете солончак Уюни, расположенный в Боливии. Но так ли это на самом деле? Новое исследование проверило это утверждение.

Related video

Крупнейший в мире солончак Уюни в Боливии является туристическим объектом благодаря своей потрясающей зеркальной поверхности, покрываемой тонким слоем воды. Многие считают его "самым большим в мире естественным зеркалом", но ранее это утверждение не было научно подтверждено. В новом исследовании решили проверить этот эффект и обнаружили, что структура поверхности солончака на самом деле сложнее, чем считалось ранее, пишет PHYS.org.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Отметим, что большинство доказательств зеркального эффекта носят отрывочный характер и основаны на туристических фотографиях людей, стоящих на отмелях, в воде которых идеально отражаются облака, небо, горы и сами люди. По словам ученых, изучать это явление сложно, поскольку обширные внутренние пространства солончака часто недоступны в сезон дождей. Поэтому ученые разработали новый двухэтапный подход для решения проблемы.

Изначально ученые использовали данные со спутников Sentinel-3, оснащенных радиолокационными высотомерами, которые посылают радиолокационные импульсы и измеряют интенсивность отраженного сигнала. Чем сильнее отраженный сигнал, тем ровнее поверхность. Они проанализировали более 390 000 радиолокационных измерений с 2016 по 2024 год.

Ученые также провели полевые испытания в пик сезона дождей в феврале 2024 года, чтобы убедиться в точности спутниковых данных. Для этого ученые использовали оптический прибор для измерения поверхности воды. Беспилотники также сделали снимки отражения солнца, чтобы визуально подтвердить гладкость поверхности. Наземные измерения показали, что при обнаружении спутником сильного радиолокационного сигнала поверхность солончака действительно представляла собой зеркало.

И все же, по словам ученых, они пришли к выводу, что солончак Уюни не является огромным однородным зеркалом для радиолокационного высотомера. Простыми словами, солончак вряд ли является самым большим в мире естественным зеркалом для оптических длин волн, как предполагалось ранее.

Вместо этого, поверхность соленого озера меняется от места к месту и со временем. Наиболее гладкие, зеркальные условия возникают после обильных осадков и до того, как вода успевает испариться. Исследователи обнаружили сильную корреляцию между периодами сильных дождей и зеркальным эффектом, подтверждая, что это является прямым следствием климатических особенностей региона.

Результаты также указывают на то, что лучшее время для наблюдения за зеркалом – с конца января до начала марта. Не менее любопытным открытием стало то, что ветер не портит зеркальный эффект. Можно было бы ожидать, что бриз вызовет рябь на поверхности и разрушит зеркало, но этого не происходит. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что вода настолько мелкая, что волны не образуются даже при ветре.

Напомним, ранее мы писали о том, что половину запасов лития на Земле хранит в себе самая большая соляная пустыня в мире.

Ранее Фокус писал о том, что почти безжизненная "Земля ужаса" формировалась миллионы лет.