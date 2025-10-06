Чому авокадо темніють так швидко: учені розповіли, чи можна їсти потемнілі плоди

Кілька годин після того, як ви розрізали авокадо, м'якоть плоду починає темніти. Учені пояснили, чому темніє авокадо, і чи можна їсти такий плід.

За словами експертів, проблема полягає в тому, що в авокадо міститься такий фермент як поліфенолоксидаза (ПФО), пише LiveScience.

"Коли ви розрізаєте авокадо, ви піддаєте фермент у його клітинах впливу кисню", — каже консультант із субтропічних культур із Каліфорнійського університету Метью Фатіно.

ПФО запускає реакцію фенольних сполук в авокадо з киснем. Ці сполуки є невеликим класом молекул, які мають антиоксидантні та ароматичні властивості. Після окиснення утворюється пігментована речовина меланін, яка в авокадо набуває коричневого відтінку.

Як відомо, цей процес окиснення руйнує плід.

"Авокадо дуже жирні, і людям подобається ця приємна, масляниста текстура. Тому коли ферменти вступають у реакцію з киснем, кремоподібний жир у плоді може почати гірчити", — додає експерт.

Але невелике потемніння м'якоті зовсім не означає, що авокадо необхідно викидати.

"Темнішою є тільки м'якоть, і ви можете зняти цей тонкий шар і насолодитися зеленою частиною під нею", — каже дієтологиня Сара Елсінг.

Перетирання м'якоті авокадо в пюре також допоможе приховати невелику гіркоту.

Також існує кілька способів уповільнити процес потемніння. Наприклад, багато експертів радять залишати кісточку всередині нез'їденої половини авокадо.

"Річ у тім, що кісточка закриває собою безліч клітин. Тому м'якоть може потемніти тільки навколо кісточки, але під нею авокадо залишатиметься зеленим", — додає Фатіно.

Але із залишками гуакамоле ситуація буде складнішою.

"Якщо розчавити авокадо, то воно темнітиме швидше, бо більша площа його поверхні контактуватиме з киснем", — пояснює експерт.

Дослідники радять накривати готовий гуакамоле харчовою плівкою або ж скласти в герметичний контейнер, щоб обмежити доступ кисню.

Інший спосіб зберегти авокадо свіжим довше полягає в зниженні його pH. Експерти радять додавати трохи соку лайма в гуакамоле.

"Лимонна кислота в лимоні або лаймі сповільнить окиснення. Видавіть трохи соку на м'якоть авокадо, щоб уповільнити процес потемніння", — підсумували дослідники.

