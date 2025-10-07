Інженер-хімік із Техасу стверджує, що знайшов Едемський сад: він розташований в Ефіопії

Інженер-хімік із Техасу Махмуд Джаваїд вважає, що знайшов місце, де насправді знаходився Райський сад із Біблії. Дослідник висунув теорію про те, що Едем знаходився на північному заході Ефіопії.

Експерт у своєму дослідженні, яке так і не пройшло рецензування, оскаржив традиційну теорію про те, що біблійний Райський сад знаходився на Близькому Сході. Згідно з Біблією, Райський сад був місцем, куди Бог помістив Адама і Єву. В Едемському або райському саду протікала річка, яка розділялася на чотири рукави: Гіхон, Євфрат, Тигр і Фісон, пише Daily Mail.

На основі таких географічних подробиць, які були описані в Біблії, вчені припускають, що оскільки Тигр і Євфрат протікають на території сучасного Іраку, то Едем має бути десь у тому регіоні. Але Махмуд Джаваїд висунув іншу теорію, він каже, що Едем міг знаходитися в Бахр-Дарі. Це родючий регіон на північному заході Ефіопії, він розташовується поруч із південним узбережжям озера Тана, звідки бере свій початок Блакитний Ніл.

Можливе місцезнаходження Райського саду Фото: Mahmood Jawaid

Джаваїд у своїй роботі спирався на аналіз не тільки біблійних текстів, а й тексту Корану. У своєму дослідженні він зазначив, що Блакитний Ніл може відповідати біблійному Гіхону. Витоки ж озера Тана поділяються на чотири річки, описані в Книзі Буття.

Також ще одним доказом у теорії Джаваїда слугує те, що саме в цьому регіоні відбувалася рання еволюція людини. Дослідник припускає, що Адам міг походити від Homo habilis або пізнього австралопітека у Східно-Африканській рифтовій долині. Недалеко від цього місця розташована Олдувайська ущелина — регіон, який вважається колискою людства.

Звідти Адам і Єва могли бути переміщені у високогір'я Бахр-Дара, перш ніж спуститися в місце, яке називається в Корані "хабатою", і оселитися в Рифтовій долині.

Регіон розташований на висоті близько 1800 метрів над рівнем моря, він славиться своєю пишною рослинністю, багатим тваринним світом і повноводним Блакитним Нілом. Такі особливості регіону, на думку дослідника, цілком підходять під опис Райського саду.

"Усі підказки вказують на Бахр-Дар, розташований недалеко від озера Тана, регіон вражаючої краси, багатої рослинності. Також там розташований витік Нілу, що відповідає біблійному опису річок Едему", — каже автор дослідження.

У стародавніх текстах говориться, що річка Гіхон омиває землі Куш — стародавній термін, широко асоційований з Ефіопією. Джаваїд скористався такою лінгвістичною підказкою, щоб пов'язати біблійний Гіхон із Блакитним Нілом, що тече через північ Судану і впадає в Білий Ніл у Хартумі.

"Озеро Тана ідеально відповідає давньому опису Едему", — додає дослідник.

Також відомо, що в Книзі Буття згадується "полум'яний меч", який Бог помістив біля входу в Райський сад. Джаваїд припускає, що цей меч може бути метафорою для одного з вулканічних хребтів, які оточують озеро Тана на Ефіопському нагір'ї.

"З огляду на те, що долина оточена історично активними вулканами, досить імовірно, що саме діючі вулкани утворили палаючий меч, згаданий у Біблії", — поділився він.

Нагадаємо, деякі вчені не виключають, що Райський сад із Біблії міг бути справжнім. Едемський сад — знакове місце з Біблії, яке можна зустріти в християнстві та юдаїзмі. Але чи була легенда про райський сад заснована на реальному місці? І якщо так, то де воно може знаходитися?