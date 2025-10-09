Знайдено п'ять типів сну: кожен із них по-особливому впливає на наше здоров'я

У рамках нового дослідження вчені виявили п'ять різних типів сну. Кожен із цих типів сну має власний патерн мозкової активності та впливає на наше здоров'я і поведінку.

За словами авторів роботи, таке відкриття може допомогти в розробці нових методів лікування депресії та тривожності. Річ у тім, що кожен зі знайдених патернів сну пов'язаний з різними факторами, зокрема зі способом життя людини, її психічним і фізичним станом, а також когнітивними здібностями, пише Independent.

"Це підкреслює важливість врахування повної картини сну людини, щоб допомогти лікарям проводити більш точну оцінку та визначати лікування. Домінування маркерів психічного здоров'я в більшості профілів не є дивним, оскільки сон — одна з п'яти ключових сфер функціонування людини, що може впливати на психічне здоров'я", — каже співавторка дослідження Аврора Перро з Університету Конкордія.

Донедавна більша частина дослідження зосереджувалася лише на одному аспекті. Наприклад, порівнювала тривалість сну з психічним здоров'ям людей. Натомість нове дослідження ґрунтувалося на даних понад 750 осіб, враховуючи безліч чинників, пов'язаних зі сном.

У результаті вченим вдалося виділити всього п'ять профілів сну.

Першим був загалом поганий сон, пов'язаний із погіршенням психологічного здоров'я, включно з депресією, тривожністю і стресом.

Другий тип характеризувався стійко поганим сном, але не був пов'язаний із психологічними проблемами, такими як порушення уваги.

Ще три профілі були більш специфічними, один із них характеризувався тільки тривалістю сну. Приміром, коротка тривалість сну була пов'язана з погіршенням когнітивних функцій.

Кожен із п'яти типів сну був пов'язаний з унікальним патерном активності мозку. Наприклад, у людей з першим типом сну спостерігався високий ступінь нейронних зв'язків між підкірковими ділянками мозку, які відповідають за пам'ять, емоції та задоволення. Також ці ділянки мозку відповідають за рухи тіла та увагу.

Вчені вважають, що виявлення профілів кожного пацієнта дасть змогу лікарям надавати більш індивідуалізоване лікування та підтримку.

Нагадаємо, вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.