Найдены пять типов сна: каждый из них по-особому влияет на наше здоровье

В рамках нового исследования ученые обнаружили пять разных типов сна. Каждый из этих типов сна обладает собственным паттерном мозговой активности и оказывает влияние на наше здоровье и поведение.

Related video

По словам авторов работы, такое открытие может помочь в разработке новых методов лечения депрессии и тревожности. Дело в том, что каждый из найденных паттернов сна связан с различными факторами, включая образ жизни человека, его психическое и физическое состояние, а также когнитивные способности, пишет Independent.

«Это подчеркивает важность учета полной картины сна человека, чтобы помочь врачам проводить более точную оценку и определять лечение. Доминирование маркеров психического здоровья в большинстве профилей неудивительно, поскольку сон — одна из пяти ключевых сфер функционирования человека, которая может влиять на психическое здоровье», - говорит соавтор исследования Аврора Перро из Университета Конкордия.

До недавнего времени большая часть исследования сосредотачивалась только на одном аспекте. К примеру, сравнивала продолжительность сна с психическим здоровьем людей. В это же время новое исследование основывалось на данных более 750 человек, учитывая множество факторов, связанных со сном.

В результате ученым удалось выделить всего пять профилей сна.

Первым был в целом плохой сон, связанный с ухудшением психологического здоровья, включая депрессию, тревожность и стресс.

Второй тип характеризовался устойчиво плохим сном, но не был связан с психологическими проблемами, такими как нарушение внимания.

Еще три профиля были более специфичными, один из них характеризовался только продолжительностью сна. К примеру, короткая продолжительность сна была связана с ухудшением когнитивных функций.

Каждый из пяти типов сна был связан с уникальным паттерном активности мозга. Например, у людей первым типом сна наблюдалась высокая степень нейронных связей между подкорковыми областями мозга, которые отвечают за память, эмоции и удовольствие. Также эти области мозга отвечают за движения тела и внимание.

Ученые считают, что выявление профилей каждого пациента позволит врачам предоставлять более индивидуализированное лечение и поддержку.

Напомним, ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.