Космічний телескоп Габбл шукав наднові та виявив щось несподіване (фото)

На новому зображенні спіральної галактики NGC 6000, розташованої за 102 мільйони світлових років від нас, також видно і ще один об'єкт, який насправді розташований у Сонячній системі.

Космічний телескоп Хаббл показав, як кольорові фільтри розкривають життєві цикли зірок у спіральній галактиці NGC 6000, тоді як несподіваний астероїд промайнув у кадрі, пише Live Science.

Нова фотографія спіральної галактики з перемичкою NGC 6000, яка розташована на відстані 102 мільйони світлових років від нас, у центрі наповнена жовтим кольором, а синій колір переважає на її околицях. Але саме те, що ці кольори говорять про вік, масу і температуру зірок у галактиці, робить це зображення дійсно приголомшливим.

Жовтий колір розповідає історію центру спіральної галактики NGC 6000, де знаходяться старі, маленькі та холодні зірки. Ці зірки існують уже мільярди років. В астрономії холодні зірки називаються червоними, а найгарячіші — синіми. Останні переважають на околицях галактики NGC 6000, де її спіральні рукави заповнені більш молодими, гарячими і великими зірками. Вони існують кілька мільйонів років.

Цю фотографію космічний телескоп Габбл зробив під час пошуку вибухів наднових. Тому галактику не видно повністю. Наднові — це вибухи масивних зірок, у яких закінчилося палива для термоядерного синтезу в ядрі. Тому вони вмирають. У підсумку на місці звичайних зірок виникають або нейтронні зірки, або чорні діри.

Знімаючи галактику NGC 6000, телескоп Габбл зафіксував і щось зовсім інше Фото: solar-system

Космічний телескоп сфокусувався на слабкому світлі наднових SN 2007ch і SN 2010as, які вибухнули в 2007 і 2010 роках відповідно. Але, знімаючи галактику NGC 6000, телескоп Габбл зафіксував і щось зовсім інше. Погляньте на праву частину зображення. Там видно чотири ледь помітні переривчасті лінії. Це траєкторія руху астероїда з Сонячної системи, який пролетів через поле зору Габбла, коли телескоп зробив фотографії галактики NGC 6000 з тривалою експозицією. Переривчасті лінії мають червоний і синій колір, адже Габбл використовував червоний і синій фільтри для збору видимого світла, що спрощує астрономам порівняння зірок за їхнім кольором.

Хоча галактика NGC 6000 розташована в сузір'ї Скорпіона, яке влітку видно в Північній півкулі, вона розташована південніше небесного екватора. Це означає, що її легше побачити з Південної півкулі.

