На Марсі з'являються свіжовириті канали: вони нагадують піщаних черв'яків із "Дюни" (відео)

Нове дослідження показало, що поверхню Марса в буквальному сенсі, риють брили вуглекислого льоду. Вчені кажуть, що сам процес лякаюче схожий на риття піщаних черв'яків із фільму "Дюна".

Планетологи давно намагаються пояснити звивисті траншеї, які можна спостерігати на поверхні дюн Червоної планети. Канали виглядають свіжовиритими, з піднятими краями і звивистими стежками. Але відомо, що сучасний Марс надто холодний і сухий, щоб там могла перебувати проточна вода або ж гігантські черв'яки, пише Space.com.

У своїй новій роботі вчені припустили, що ці яри можуть з'являтися через пласти сухого льоду, які з'являються на планеті під час марсіанської зими. Напередодні весни і зі зростанням температури пісок нагрівається, і брили льоду відколюються, вони ковзають крізь пісок, йдеться в заяві Утрехтського університету.

Учені перевірили свою теорію в камері для моделювання умов Марса. Вони розмістили блоки з вуглекислого газу (CO2) на невеликих піщаних дюнах в умовах низького тиску і низьких температур, що імітують умови Червоної планети.

У міру нагрівання лід почав переходити з твердого стану в газоподібний. Через газ тиск під брилою льоду зростав, поки він не починав вибухати, піднімаючи і штовхаючи лід вниз по схилу. Ковзаючи, блок прорив вузьку траншею і розсунув пісок у невеликі насипи, утворюючи мініатюрні копії ярів, які можна побачити на Марсі з орбіти.

"Мені здавалося, що я спостерігаю за піщаними черв'яками у фільмі "Дюна". У нашому моделюванні я бачив, як цей високий тиск газу розносить пісок навколо блоку в усіх напрямках", — заявив провідний автор дослідження Лоннеке Рулофс.

Дослідження допомагає виключити інші можливі джерела цих ярів, такі як рідка вода, які могли б вплинути на потенційну населеність Марса. Натомість процес утворення сухого льоду пропонує суто фізичне пояснення, яке не потребує участі води, — доказ того, що Марс і сьогодні може змінюватися, навіть без річок і опадів. Вивчення формування структур на інших планетах також відкриває нові можливості для розуміння ландшафту Землі, даючи змогу поглянути на глибинні процеси під іншим кутом, заявили дослідники.

"Ми пробували різні варіанти, моделюючи схил дюни з різною крутизною. Ми скинули шматок CO2-льоду з вершини схилу і спостерігали за тим, що відбувається. Знайшовши потрібний схил, ми нарешті побачили результати. Шматок CO2-льоду почав вгризатися в схил і рухатися вниз, немов кріт, що риє землю, або піщані черв'яки з фільму "Дюна". Виглядало це дуже дивно", — заявила Симона Вісшерс, співавторка дослідження і магістрантка Утрехтського університету.

Нагадаємо, у найспекотнішому місці на Марсі знаходиться багато льоду. В екваторіальних районах Марса знаходяться несподівано величезні поклади льоду. Учені вважають, що, можливо, вони утворилися внаслідок давніх вулканічних вивержень.