Мишам додали гени неандертальців і денисівців: результати виявилися інтригуючими

У новому дослідженні вчені передали тваринам гени неандертальців і денисівців. Стародавні гени призвели до розвитку у мишей більших голів і низки інших ознак.

Дослідники використовували технологію редагування генів CRISPR, щоб впровадити стародавній генетичний код, властивий денисівцям і неандертальцям, в організм гризунів. Це дало змогу зрозуміти, як древній ген міг вплинути на форму тіла наших давно вимерлих предків, пише IFLScience.

Під час дослідження вчені розглянули ген, відомий як GLI3 — вважається, що він відіграє важливу роль в ембріональному розвитку сучасної людини. При цьому мутації в цьому гені пов'язані з фізичними вадами розвитку, такими як відсутність додаткових пальців на руках і ногах (полідактилія), а також деформація черепа. Результати дослідження було опубліковано в журналі Frontiers.

У неандертальців і денисовців була злегка змінена версія гена GLI3, в якій була замінена амінокислота на одному з кінців області, що кодує. Однак у жодного з цих древніх видів не спостерігалося аномальної кількості пальців або небезпечних для життя дефектів черепа. Водночас ці вимерлі види гомінідів демонстрували низку морфологічних характеристик, зокрема:

подовжений і низький череп;

більші надбрівні дуги;

ширша грудна клітка.

У новому дослідженні вчені прагнули зрозуміти, як давня форма гена GLI3 могла вплинути на розвиток наших вимерлих родичів — для цього команда вивела мишей із дефектною версією гена. Це призвело до розвитку у гризунів серйозних деформацій черепа мозку, а також полідактилії.

У мишей, яким було виведено версію гена, притаманну неандертальцям і денисівцям, спостерігалися змінені структури скелета, такі як:

збільшений череп;

змінена форма хребців;

деформація ребер.

Результати свідчать про те, що стародавній ген не повністю порушив ембріональний розвиток, але змінив морфологію стародавніх людей. Автори дослідження виявили, що у мишей з архаїчним геном було менше хребців і більш виражена торсія ребер, що відображає відмінності між сучасними людьми й неандертальцями.

У деяких із тварин також спостерігалася асиметрична форма грудної клітки, пов'язана зі сколіозом. Це особливо цікаво, оскільки нещодавні дослідження патологій неандертальців показали, що вимерлий вид міг бути схильний до сколіозу і макроцефалії — збільшеного розміру голови.

Тепер автори дослідження вважають, що архаїчна версія гена GLI3, ймовірно, принаймні частково, відповідальна за характерні форми голови та тіла наших предків.

