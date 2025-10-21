Чиї голоси чують люди із шизофренією: учені змогли підтвердити 50-річну теорію

Нове дослідження підтвердило теорію про те, що люди з діагнозом шизофренія насправді чують власний голос у голові, помилково приймаючи його за чужий.

"Така ідея існує вже впродовж 50 років, але її було вкрай важко підтвердити, тому що внутрішній голос за своєю природою дуже інтимний", — каже дослідник у галузі психології з Університету Нового Південного Уельсу Томас Вітфорд.

Вітфорду і його команді вдалося дослідити реакцію мозку на внутрішній голос за допомогою електроенцефалографії. Також учені простежили реакцію мозку людей із шизофренією на їхні слухові галюцинації, пише Science Alert.

"Коли ми говоримо, навіть подумки, частина нашого мозку, яка обробляє звуки зовнішнього світу, стає менш активною. Це відбувається тому, що мозок передбачає звук власного голосу. Але у людей, які чують голоси, це передбачення, мабуть, працює неправильно, і мозок реагує так, наче їхній внутрішній голос походить від когось іншого", — пояснює вчений.

Відео дня

У дослідженні взяли участь 55 осіб із діагнозом шизофренія, які пережили слухові галюцинації. Також 44 людини з шизофренією, але без слухових галюцинацій і ще 43 людини без діагнозу шизофренія.

Групі запропонували прослухати аудіозапис у навушниках і подумки вимовляти звуки "ба" або "бі", робити це було необхідно одночасно з відтворенням звуку. На аудіозаписі також програвалося "ба" або "бі", але учасники не знали, чи співпадатимуть вимовлені ними слова з тим, що вони почують на записі.

Коли внутрішня мова збігалася із зовнішнім звуком, мозок учасників, які нещодавно зазнали слухових галюцинацій, реагував набагато сильніше.

"У здорових людей внутрішнє мовлення викликає таке саме зниження активності мозку, як і під час розмови вголос. Але в людей, які чують голоси, такого зниження активності не відбувається. Насправді їхній мозок реагує на внутрішнє мовлення ще сильніше, наче воно походить від когось іншого. Це може допомогти пояснити, чому голоси здаються такими реальними", — каже Вітфорд.

Експеримент доводить, що голоси, який чують люди з шизофренією, є їхнім власним внутрішнім голосом, який мозок помилково приймає за чужий. Ці результати можуть допомогти лікарям визначити, хто схильний до ризику психозу, ще до його розвитку, що дасть змогу розпочати раннє втручання.

Нагадаємо, раніше вважалося, що кожна людина чує голос у своїй голові, але вчені виявили дещо цікаве. Учені з'ясували, як життя без внутрішнього голосу впливає на опрацювання мови в мозку.