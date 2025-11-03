Найменший і найрідкісніший ссавець у світі може зникнути: вчені знайшли проблиск надії

Хороші новини для найменшого морського ссавця, що перебуває під загрозою зникнення: дитинчата вакіт дають проблиск надії. Попереду довгий шлях, але вчені вважають, що вид може бути врятований.

Два завдання тому вакіта стала об'єктом першого в історії попередження про вимирання, виданого Міжнародною китобійною комісією. Заяву було зроблено після того, як багаторічне широке використання зябрових сіток і випадковий вилов у північній частині Каліфорнійської затоки в Мексиці, де мешкають винятково вакіти, найменші морські ссавці у світі, призвели до скорочення популяції з 560 особин у 1997 році до лише 10 у 2018 році, пише IFLScience.

У результаті було вжито низку заходів, щоб захистити популяцію. Серед них:

заборона на використання зябрових сіток;

створення зон нульової терпимості до незаконного промислу;

спостереження за популяцією, що залишилася.

На жаль, спостереження за популяцією вакіт — непросте завдання. Річ у тім, що вакіта — невелика, непомітна і вельми полохлива тварина, яка, як відомо, уникає суден з двигунами, що працюють. На щастя, у новому дослідженні вченим вдалося розв'язати цю проблему, поєднуючи акустичний моніторинг із підводними детекторами та візуальним спостереженням із борту суден, оснащених біноклями "Big Eyes", здатними виявляти вакіт здалеку, щоб уникнути занепокоєння з боку суден.

Результати дослідження, проведеного в період з травня по вересень 2025 року, показали, що зусилля з охорони виду все ж працюють. Під час дослідження вченим вдалося підтвердити спостереження від 7 до 10 вакіт. Куди цікавіше те, що вчені також спостерігали кількох дитинчат, що вважається успіхом — ще минулого року вченим не вдалося виявити жодного новонародженого.

Автори дослідження зазначають, що спостереження дитинчат саме по собі не є ознакою того, що вид, який перебуває під загрозою зникнення, вийшов із кризи. Однак результати вселяють проблиск надії, що вакіт все ж можна врятувати від вимирання. Крім того, вчені отримали дані, які можуть покращити зусилля з досягнення головної мети — відновлення виду.

Щорічний моніторинг дає змогу вченим скоригувати стратегію роботи, а також посилити дії в конкретних районах для підвищення пильності та захисту. З іншого боку, отримані дані вказують на те, що вакіти все ще існують, а чисельність їхньої популяції зберігається — простими словами, тенденція до зниження не збереглася. Ба більше, з'явилися нові особини. За словами вчених, той факт, що вид продовжує розмножуватися і має здоровий вигляд — найкращий показник відновлення популяції.

