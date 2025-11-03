Самое маленькое и редкое млекопитающее в мире может исчезнуть: ученые нашли проблеск надежды

Хорошие новости для самого маленького морского млекопитающего, находящегося под угрозой исчезновения: детеныши вакит дают проблеск надежды. Предстоит долгий путь, но ученые считают, что вид может быть спасен.

Два зада назад вакита стала объектом первого в истории предупреждения о вымирании, выданного Международной китобойной комиссией. Заявление было сделано после того, как многолетнее широкое использование жаберных сетей и случайный прилов в северной части Калифорнийского залива в Мексике, где обитают исключительно вакиты, самые маленькие морские млекопитающие в мире, привели к сокращению популяции с 560 особей в 1997 году до всего 10 в 2018 году, пишет IFLScience.

В результате был принят ряд мер, чтобы защитить популяцию. Среди них:

запрет на использование жаберных сетей;

создание зон нулевой терпимости к незаконному промыслу;

наблюдение за оставшейся популяцией.

Увы, наблюдение за популяцией вакит – непростая задача. Дело в том, что вакита – небольшое, незаметное и весьма пугливое животное, которое, как известно, избегает судов с работающими двигателями. К счастью, в новом исследовании ученым удалось решить эту проблему, сочетая акустический мониторинг с подводными детекторами и визуальным наблюдением с борта судов, оснащенных биноклями "Big Eyes", способными обнаруживать вакит издалека, чтобы избежать беспокойства со стороны судов.

Результаты исследования, проведенного в период с мая по сентябрь 2025 года, показали, что усилия по охране вида все же работают. В ходе исследования ученым удалось подтвердить наблюдения от 7 до 10 вакит. Куда более любопытно то, что ученые также наблюдали нескольких детенышей, что считается успехом – еще в прошлом году ученым не удалось обнаружить ни одного новорожденного.

Авторы исследования отмечают, что наблюдение детенышей само по себе не является признаком того, что вид, находящийся под угрозой исчезновения, вышел из кризиса. Однако результаты вселяют проблеск надежды, что вакит все же можно спасти от вымирания. Кроме того, ученые получили данные, которые могут улучшить усилия по достижению главной цели – восстановление вида.

Ежегодный мониторинг позволяет ученым скорректировать стратегию работы, а также усилить действия в конкретных районах для повышения бдительности и защиты. С другой стороны, полученные данные указывают на то, что вакиты все еще существуют, а численность их популяции сохраняется – простыми словами, тенденция к снижению не сохранилась. Более того, появились новые особи. По словам ученых, тот факт, что вид продолжает размножаться и выглядит здоровым – лучший показатель восстановления популяции.

