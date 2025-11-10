Знайдено новий антибіотик, здатний лікувати небезпечні інфекції: увесь час ховався на виду

У новому дослідженні вчені виявили антибіотик, який раніше не зустрічався. Результати попереднього дослідження показали, що він може бути особливо корисним у лікуванні лікарсько-стійких інфекцій.

Хіміки заявили про відкриття першого представника нового перспективного класу антибіотиків — відкриття стало несподіванкою, оскільки автори дослідження не ставили перед собою завдання пошуку нових ліків, пише Live Science.

Відкриття антибіотика нового покоління

За словами команди, новий антибіотик демонструє перспективну активність проти лікарсько-стійких інфекцій, зокрема:

метицилін-резистентний золотистий стафілокок (MRSA);

ентерококк фаеціум — мікроби, що спричиняють резистентні інфекції.

За словами провідних авторів дослідження, хіміків Лона Альхалафа і Грега Чалліса, про відкриття нової молекули вони повідомили у своїй статті, опублікованій у журналі Американського хімічного товариства. Втім, спочатку метою команди зовсім не було відкриття нових ліків — насправді вчені вивчали. Як відомий антибіотик, метиленоміцин А, синтезується ґрунтовою бактерією Streptomyces coelicolor.

Відомо, що рослини й мікроорганізми виробляють безліч складних сполук, які називаються вторинними метаболітами. Багато з них насправді мають корисні лікувальні властивості для людини. Саме тому, розуміння того, як ці сполуки синтезуються в цих організмах і як вони взаємодіють з клітинами людини, насправді може допомогти вченим розробляти ефективні ліки на основі цих природних продуктів.

За словами вчених, програми для виробництва цих різних молекул зберігаються в певних групах генів, відомих як "біосинтетичні генні кластери". У своєму дослідженні хіміки видаляли окремі гени з цих кластерів, що дало їм змогу видалити специфічні ферменти, які беруть участь у синтезі метиленоміцину А. Цей метод дав змогу вченим зупиняти послідовність реакцій у ключових точках для детальнішого вивчення, а також точково виділяти не спостережувані проміжні сполуки, що утворюються під час цього процесу.

У результаті вченим вдалося виділити дві молекули, що раніше не зустрічалися, які вони назвали пре-метиленоміцином С і пре-метиленоміцином С лактоном. Вчені також використовували різні методи, що дало змогу дослідити біологічну активність молекул щодо низки бактеріальних штамів.

Ефективність нового антибіотика

За словами Чалліса і Альхалафа, пре-метиленоміцин С лактон виявився неймовірно перспективним — він активний проти низки грампозитивних бактерій, включно з метицилін-резистентним золотистим стафілококом (MRSA) і полірезистентним штамом Enterococcus faecium. Ба більше, результати вказують на те, що новий антибіотик у 100 разів ефективніший у знищенні лікарсько-стійких бактерій, ніж вихідний антибіотик. Ще важливіше те, що новий антибіотик не викликає розвитку стійкості до антибіотиків в оброблених штамів.

Зазначимо, що багаторазовий вплив антибіотиків може спровокувати розвиток захисних механізмів у деяких бактерій, що в кінцевому підсумку призводить до розвитку стійкості, що вкрай ускладнює лікування інфекцій.

Під час дослідження вчені провели 28-денний експеримент, в якому бактерії E. faecium піддавалися впливу зростаючих концентрацій преметиленоміцина С-лактону, що створювало ідеальні умови для розвитку резистентності. Однак у результаті вчені не спостерігали жодних змін у мінімальній концентрації препарату, необхідній для досягнення видимого ефекту.

Учені мають намір продовжити дослідження, щоб перетворити виявлений антибіотик на препарат, який досить довго зберігається в організмі, не токсичний для людини й не схильний до розвитку резистентності. Крім того, вчені мають намір розширити кількість штамів бактерій, на які може впливати антибіотик.

