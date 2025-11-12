Шматочок стародавнього Марса на тілі Землі: млявий "рай" захований посеред джунглів

Новий супутниковий знімок зафіксував екстремальний "райський" вулкан у Коста-Риці. Дослідники вважають, що він схожий на шматочок стародавньої Червоної планети.

Супутниковий знімок 2025 року закарбував різкий контраст між млявим вулканом Поас і джунглями Коста-Рики, що його оточують. Дослідники вважають, що це місце нагадує млявий марсіанський ландшафт, а надкислотне озеро вулкана є ідеальним аналогом для вивчення того, як винятково витривалі мікроби могли з'явитися на Марсі мільярди років тому, пише Live Science.

Шматочок стародавнього Марса на Землі

Вулкан Поас — центральна точка Національного парку вулкана Поас у Коста-Риці. Дослідники вважають, що стратовулкан утворився в період від 1,5 мільйона до 700 000 років тому, а його вершина височіє на 2697 метрів над рівнем моря.

Поглянувши на супутниковий знімок, можна подумати, що вулкан розташований десь посеред непрохідних джунглів, проте приблизно за 16 кілометрів на південний схід від нього розташовано передмістя столиці Коста-Рики Сан-Хосе з населенням близько 1,5 мільйона осіб. Завдяки такому розташуванню вулкан став популярним туристичним напрямком, попри те, що все ще є одним із найактивніших вулканів у Центральній Америці.

Дослідження показують, що за останні 200 років вулкан Поас пережив десятки великих вивержень, а також безліч менш масштабних, викидаючи в повітря суміш пари, диму і токсичних газів, а часом і хмару попелу. Згідно з даними вчених зі Смітсонівського інституту, тільки з 2005 року вулкан пережив не менше 13 таких малих фаз виверження.

Останнє виверження, як відомо, почалося 5 січня і тривало більшу частину 2025 року. Ймовірно, сьогодні ця фаза вже завершилася. Пік активності останнього виверження припав на початок травня, коли рівень діоксиду сірки ненадовго вплинув на якість повітря в столиці Коста-Рики.

Умови в кратері на вершині Поаса аналогічні тим, які, на думку вчених, існували на марсіанському плато "Домашня плита" мільярди років тому Фото: solar-system

Природна симуляція Марса на Землі

У головному кратері Поаса розташоване висококислотне вулканічне озеро Лагуна-Кальєнте — середнє значення pH тут трохи вище 0, що приблизно відповідає рівню кислотності акумулятора. Ширина кратера становить близько 1,3 кілометра, а часом тут спостерігаються гейзери.

Настільки екстремальні умови не підходять для життя тварин і рослин, але кислі води озера все ж є домівкою для мікробної спільноти, що процвітає. Попередні дослідження вже показали, що тут домінують екстремофільні бактерії роду Acidiphilium, які живляться розчиненими у воді сполуками металів.

За словами мікробного еколога і геохіміка з Гарвардського університету Рейчел Гарріс, система Поас може бути ворожою для більшості відомих нам форм життя, проте для мікробів, які пристосувалися до кислоти, спеки й токсичних металів, вона є своєрідним "раєм".

Вчені розглядають екстремальні умови екосистеми вулкана Поас як природну лабораторію вулканічного середовища, яке, як вважають, існувало на Марсі понад 3 мільярди років тому, коли планета була більше схожа на Землю.

Дослідження 2022 року показало, що низьке біорізноманіття і висока стійкість мікробного товариства Лагуна-Кальєнте дуже близькі до того, що, за очікуваннями дослідників, могло б розвинутися в потенційних марсіанських екосистемах.

