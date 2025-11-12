Кусочек древнего Марса на теле Земли: безжизненный "рай" спрятан посреди джунглей

Новый спутниковый снимок запечатлел экстремальный «райский» вулкан в Коста-Рике. Исследователи считают, что он похож на кусочек древней Красной планеты.

Спутниковый снимок 2025 года запечатлел резкий контраст между безжизненным вулканом Поас и окружающими его джунглями Коста-Рики. Исследователи считают, что это место напоминает безжизненный марсианский ландшафт, а сверхкислотное озеро вулкана является идеальным аналогом для изучения того, как исключительно выносливые микробы могли появиться на Марсе миллиарды лет назад, пишет Live Science.

Кусочек древнего Марса на Земле

Вулкан Поас — центральная точка Национального парка вулкана Поас в Коста-Рике. Исследователи считают, что стратовулкан образовался в период от 1,5 миллиона до 700 000 лет назад, а его вершина возвышается на 2697 метров над уровнем моря.

Взглянув на спутниковый снимок можно подумать, что вулкан расположен где-то посреди непроходимых джунглей, однако примерно в 16 километрах к юго-востоку от него расположены пригороды столицы Коста-Рики Сан-Хосе с населением около 1,5 миллиона человек. Благодаря такому расположению вулкан стал популярным туристическим направлением, несмотря на то, что все еще является одним из самых активных вулканов в Центральной Америке.

Исследования показывают, что за последние 200 лет вулкан Поас пережил десятки крупных извержений, а также множество менее масштабных, выбрасывая в воздух смесь пара, дыма и токсичных газов, а порой и облако пепла. Согласно данным ученых из Смитсоновского института, только с 2005 года вулкан пережил не меньше 13 таких малых фаз извержения.

Последнее извержение, как известно, началось 5 января и продолжалось большую часть 2025 года. Вероятно, сегодня эта фаза уже завершилась. Пик активности последнего извержения пришелся на начало мая, когда уровень диоксида серы ненадолго повлиял на качество воздуха в столице Коста-Рике.

Условия в кратере на вершине Поаса аналогичны тем, которые, по мнению ученых, существовали на марсианском плато "Домашняя плита" миллиарды лет назад Фото: NASA

Естественная симуляция Марса на Земле

В главном кратере Поаса находится высококислотное вулканическое озеро Лагуна-Кальенте — среднее значение pH здесь чуть выше 0, что примерно соответствует уровню кислотности аккумулятора. Ширина кратера составляет около 1,3 километра, а порой здесь наблюдаются гейзеры.

Столь экстремальные условия не подходят для жизни животных и растений, но кислые воды озера все же являются домом для процветающего микробного сообщества. Предыдущие исследования уже показали, что здесь доминируют экстремофильные бактерии рода Acidiphilium, питающиеся растворенными в воде соединениями металлов.

По словам микробного эколога и геохимика из Гарвардского университета Рейчел Харрис, система Поас может быть враждебна для большинства известных нам форм жизни, однако для микробов, приспособившихся к кислоте, жаре и токсичным металлам, она является своеобразным "раем".

Ученые рассматривают экстремальные условия экосистемы вулкана Поас в качестве естественной лаборатории вулканической среды, которая, как считается, существовала на Марсе более 3 миллиардов лет назад, когда планета была больше похожа на Землю.

Исследование 2022 года показало, что низкое биоразнообразие и высокая устойчивость микробного сообщества Лагуна-Кальенте очень близки к тому, что, по ожиданиям исследователей, могло бы развиться в потенциальных марсианских экосистемах.

