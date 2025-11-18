У Місцевій порожнечі знаходиться "неможлива" галактика: не повинна створювати зірки, але робить це

У майже порожній ділянці космосу знаходиться ізольована галактика, у якої, здається, немає газу, для створення нових зірок. І все ж ці зірки формуються. Нові спостереження тільки посилили таємницю галактики NGC 6789.

На відстані приблизно 12 мільйонів світлових років від нас у ділянці космосу, відомій як Місцева порожнеча, розташована "неможлива" галактика під назвою NGC 6789. Незважаючи на те, що поруч із нею не існує інших галактик чи інших джерел газу, необхідного для створення зірок, NGC 6789 уже 600 мільйонів років продовжує формувати зірки. Нові спостереження за незвичайною галактикою тільки посилили загадку того, яким чином відбувається процес зореутворення там, де він відбуватися не повинен, як показує дослідження, пише New Scientist.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Галактика NGC 6789 розташована в ділянці космосу під назвою Місцева порожнеча або Місцевий войд. Це регіони Всесвіту, де щільність матері набагато нижча, ніж в інших місцях. Також у цих порожнечах знаходиться або дуже мало галактик, або їх там взагалі немає.

Астроном уже давно відомо, що протягом сотень мільйонів років у галактиці NGC 6789 утворюються нові зірки. Але ця галактика відома тим, що поруч із нею немає інших галактик. Це одна з найбільш ізольованих галактик серед усіх відомих. По суті, вона знаходиться в практично порожньому просторі.

Через це процес утворення зірок у NGC 6789 являє собою велику загадку. Для формування зірок галактикам потрібен газ, а в Місцевому війді його дуже мало.

За розрахунками астрономів, галактика NGC 6789 існує щонайменше 1 мільярд років. Це означає, що весь свій газ, необхідний для формування нових зірок, галактика повинна була давно вичерпати. А інших джерел великої кількості газу поруч немає.

Нова фотографія галактики NGC 6789 Фото: гравитация

І все ж астрономи з'ясували, що за останні 600 мільйонів років у галактиці NGC 6789 з'явилося приблизно 100 мільйонів нових зірок, маса яких перевищує масу Сонця. А це, згідно з розрахунками, становить приблизно 4% від загальної маси галактики.

Автори дослідження за допомогою нових, найдетальніших зображень галактики NGC 6789, спробували розкрити її загадку. Вони шукали свідчення процесів, які могли б доставити в галактику додатковий газ. Наприклад, таким процесом могла бути взаємодія з іншою галактикою або ж перехід газу з якогось газового резервуара поблизу. Якби відбулася взаємодія NGC 6789 з іншою галактикою, внаслідок чого було б отримано новий газ, або ж із потоком газу з прилеглого резервуара, то це б змінило форму NGC 6789.

Але на нових зображеннях астрономи цього не побачили. Форма галактики не змінилася, немає ознак деформації її галактичного диска або ж свідчень зіткнення з іншою галактикою.

Астрономи вважають, що, можливо, з часів формування галактики NGC 6789 несподіваним чином зберігся якийсь газ, який підживлює зореутворення. Або ж поруч із галактикою розташований резервуар із дуже розрідженим газом, газовий потік із якого ніяк не вплинув на форму галактики. Але жодне пояснення поки що не підтверджено. Тому таємниця галактики NGC 6789 поки що залишається нерозкритою.

Як уже писав Фокус, вчені вперше побачили еволюцію понад 100 мільярдів зірок Чумацького Шляху. Вчені використовували ШІ та чисельне моделювання для створення нової моделі нашої галактики. Моделювання не тільки відображає в 100 разів більше окремих зірок, ніж попередні моделі Чумацького Шляху, а й було виконано більш ніж у 100 разів швидше.

Також Фокус писав про те, що NASA скоро представить фотографії міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, які, можливо, ще ніхто не бачив.