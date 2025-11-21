У Норвегії знайшли могилу жінки-вікінга: її поховали з морським гребінцем у роті

У Центральній Норвегії металошукач знайшов металеву брошку епохи вікінгів. Коли ж чоловік привів на місце своєї знахідки археологів, вони знайшли поховання зі слідами незвичайного ритуалу.

"Ми вважаємо, що в могилі знаходяться останки жінки, яка була похована в типовому для епохи вікінгів одязі та прикрасах, датованих IX століттям. Найдивовижніша особливість — дві раковини морських гребінців, поміщені біля рота покійної, чого раніше не зустрічали в дохристиянських похованнях у Норвегії", — говорить керівник проєкту з Університетського музею Норвезького університету природничих і технічних наук Раймон Соваж, пише Live Science.

Першим поховання знайшов металошукач Рой Сьоренг, який обстежив прибережну ділянку. Сьоренг відшукав металеву брошку, типову для прикрас вікінгів. Після цього металошукач звернувся по допомогу до археологів, які продовжили розкопки на місці.

Під час розкопок було знайдено могилу, заповнену артефактами, пташиними кістками і людським скелетом у броні.

"Незвично знаходити скелет, що настільки добре зберігся, у такому старому похованні. Ця знахідка має велику культурну цінність", — каже генеральна директорка Норвезького управління культурної спадщини Ханна Гейран.

Археологи кажуть, що жінка епохи вікінгів була похована у верхній сукні, яка застібалася на плечах двома овальними брошками. Ще одна невелика брошка закривала виріз на її нижній сукні. Такі прикраси та одяг дали змогу припустити, що ця жінка була заміжньою і, найімовірніше, керувала фермою.

Хоча брошки є типовими аксесуарами одягу епохи вікінгів, виявлені черепашки і пташині кістки здивували археологів.

Дві великі раковини гребінців були розташовані в роті жінки, частково закриваючи її щелепу. Вчені поки що не знають, чи були ці раковини частиною якогось артефакту.

Відомо, що морські гребінці поширені в північно-східній частині Атлантичного океану. За словами Соваж, знайдені гребінці, ймовірно, місцевого походження.

"Ці райони Норвегії — чудові місця для збору гребінців. Однак, щоб спіймати їх, потрібно пірнати, тому невідомо, чи були вони спіймані фрідайверами, чи це були мертві черепашки, зібрані на пляжі", — каже вчений.

Символічне значення раковин гребінців і пташиних кісток у похованні нині невідоме. Припускали, що візерунки у вигляді гребінців, знайдені на римській труні IV століття, символізують життя після смерті, а в Середньовіччі, що настали за епохою вікінгів, раковини гребінців пов'язували з християнським культом Святого Якова як символ паломництва.

