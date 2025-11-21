В Норвегии нашли могилу женщины-викинга: ее похоронили с морским гребешком во рту

В Центральной Норвегии металлоискатель нашел металлическую брошь эпохи викингов. Когда же мужчина привел не место своей находки археологов, они нашли захоронение со следами необычного ритуала.

“Мы считаем, что в могиле находятся останки женщины, которая была похоронена в типичной для эпохи викингов одежде и украшениях, датируемых IX веком. Самая поразительная особенность — две раковины морских гребешков, помещенные у рта покойной, чего ранее не встречали в дохристианских захоронениях в Норвегии”, - говорит руководитель проекта из Университетского музея Норвежского университета естественных и технических наук Раймон Соваж, пишет Live Science.

Первым захоронение нашел металлоискатель Рой Сёренг, который обследовал прибрежный участок. Сёренг отыскал металлическую брошь, типичную для украшений викингов. После этого металлоискатель обратился за помощью к археологам, которые продолжили раскопки на месте.

Відео дня

Во время раскопок была найдена могила, заполненная артефактами, птичьими костями и человеческим скелетом в броне.

“Непривычно находить настолько хорошо сохранившийся скелет в таком старом захоронении. Эта находка имеет большую культурную ценность”, - говорит генеральный директор Норвежского управления культурного наследия Ханна Гейран.

Археологи говорят, что женщина эпохи викингов была похоронена в верхнем платье, которое застегивалось на плечах двумя овальными брошами. Еще одна небольшая брошь закрывала вырез на ее нижнем платье. Такие украшения и одежда позволили предположить, что эта женщина была замужней и скорее всего, управляла фермой.

Хотя броши являются типичными аксессуарами одежды эпохи викингов, обнаруженные ракушки и птичьи кости удивили археологов.

Две большие раковины гребешков были расположены во рту женщины, частично закрывая ее челюсть. Ученые пока не знают, были ли эти раковины частью какого-то артефакта.

Известно, что морские гребешки распространены в северо-восточной части Атлантического океана. По словам Соваж, найденные гребешки, вероятно, местного происхождения.

“Эти районы Норвегии — отличные места для сбора гребешков. Однако, чтобы поймать их, нужно нырять, поэтому неизвестно, были ли они пойманы фридайверами или это были мёртвые ракушки, собранные на пляже”, - говорит ученый.

Символическое значение раковин гребешков и птичьих костей в захоронении в настоящее время неизвестно. Предполагалось, что узоры в виде гребешков, найденные на римском гробу IV века, символизируют жизнь после смерти, а в Средние века, последовавшие за эпохой викингов, раковины гребешков связывали с христианским культом Святого Иакова как символ паломничества.

Напомним, необычный артефакт нашли в 200-летнем захоронении. В Турции археологи обнаружили скальное захоронение, которому более 2000 лет. В древнем городе Перре в высеченной в скале камере ученые нашли останки 14 человек, а также бусы, амулеты и редкую статуэтку египетского бога Патайкоса.