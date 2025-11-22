У найдовшій підводній печері у світі знайдено "двері у кролячу нору": вони більші, ніж вважалося

Дослідники повторно вивчили найдовшу відому підводну печеру у світі. Результати вказують на те, що система в рази довша, ніж вважалося раніше.

До початку 2025 року спелеодайвери нанесли на мапу 524 кілометри підводної печерної системи, розташованої недалеко від Тулума, Мексика, під назвою Система Окс-Бель-Ха. Назва Окс-Бель-Ха походить з мови мая і перекладається як "Три шляхи води" і фактично є найдовшою підводною печерою у світі. Нові дані вказують на те, що система довша, ніж вважалося раніше, пише Science Alert.

За словами вчених, Окс-Бель-Ха є другою за протяжністю дослідженою печерною системою — поступається лише Мамонтовим печерам у Кентуккі, що простягаються щонайменше на 686 кілометрів. Головна відмінність полягає в тому, що Мамонтові печери сухі, а Окс-Бель-Ха заповнена водою, що значно ускладнює її дослідження.

Зазначимо, що ця велика печерна система була виявлена західними дослідниками лише в 1996 році, але дослідження почалися лише кілька років потому. У наступні десятиліття спелеодайвери докладали всіх зусиль, щоб проникнути якомога глибше в підводний лабіринт.

Щоразу, коли команда дайверів складає карту нової ділянки, їм необхідно ретельно регулювати рівень кисню і плавучості, прокладаючи орієнтири на кожній окремій ділянці. Цей зв'язок із поверхнею не тільки вказує вченим шлях до виходу, а й вимірює довжину печери, а також дає змогу вченим дізнатися, які гігантські печери, карстові вирви й "крижані палаци" вже досліджені.

Кілька років тому вченим вдалося зробити прорив, повторно дослідивши наявні лінії. Команді вдалося виявити близько 10 кілометрів нових проходів, тим самим відкривши двері в незвідану область. За словами дайверів, вони були здивовані, виявивши, що були першими на цій ділянці.

Відтоді загальна вивчена протяжність печери збільшилася з 496,8 км до 524 км. До слова, 2018 року печера Окс-Бель-Ха ненадовго поступилася місцем найдовшої дослідженої підводної печери, оскільки спелеологи виявили зв'язок між двома іншими печерними системами в Мексиці. Однак сьогодні печерна система Окс-Бель-Ха повернула собі перше місце. Ба більше, вчені не виключають, що коли-небудь, якщо дослідження підуть гладко, ця печерна система стане найдовшою печерною системою у світі — як затопленою, так і ні.

