В самой длинной подводной пещере в мире найдена "дверь в кроличью нору": она больше, чем считалось

Исследователи повторно изучили самую длинную известную подводную пещеру в мире. Результаты указывают на то, что система в разы длиннее, чем считалось ранее.

К началу 2025 года спелеодайверы нанесли на карту 524 километра подводной пещерной системы, расположенной недалеко от Тулума, Мексика, под названием Система Окс-Бель-Ха. Название Окс-Бель-Ха происходит из языка майя и переводится как "Три пути воды" и фактически является самой длинной подводной пещерой в мире. Новые данные указывают на то, что система длиннее, чем считалось ранее, пишет Science Alert.

По словам ученых, Окс-Бель-Ха является второй по протяженности исследованной пещерной системой — уступает лишь Мамонтовым пещерам в Кентукки, которые простираются не менее чем на 686 километров. Главное отличие заключается в том, что Мамонтовы пещеры сухие, а Окс-Бель-Ха заполнена водой, что значительно затрудняет ее исследование.

Отметим, что эта обширная пещерная система была обнаружена западными исследователями лишь в 1996 году, но исследования начались лишь несколько лет спустя. В последующие десятилетия спелеодайверы прилагали все усилия, чтобы проникнуть как можно глубже в подводный лабиринт.

Каждый раз, когда команда дайверов составляет карту нового участка, им необходимо тщательно регулировать уровень кислорода и плавучести, прокладывая ориентиры на каждом отдельном участке. Эта связь с поверхностью не только указывает ученым путь к выходу, но и измеряет длину пещеры, а также позволяет ученым узнать, какие гигантские пещеры, карстовые воронки и "ледяные дворцы" уже исследованы.

Несколько лет назад ученым удалось совершить прорыв, повторно исследовав существующие линии. Команде удалось обнаружить около 10 километров новых проходов, тем самым открыв дверь в неизведанную область. По словам дайверов, они были удивлены, обнаружив, что были первыми на этом участке.

С тех пор общая изученная протяженность пещеры увеличилась с 496,8 км до 524 км. К слову, в 2018 году пещера Окс-Бель-Ха ненадолго уступила место самой протяженной исследованной подводной пещере, поскольку спелеологи обнаружили связь между двумя другими пещерными системами в Мексике. Однако сегодня пещерная система Окс-Бель-Ха вернула себе первое место. Более того, ученые не исключают, что когда-нибудь, если исследования пойдут гладко, эта пещерная система станет самой протяженной пещерной системой в мире — как затопленной, так и нет.

