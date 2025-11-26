У Кенії озеро, що висихає, запустило землетрус: це дуже погані новини для планети

Учені виявили дивну сейсмічну активність, яку запустило озеро Туркана в Кенії. Активність розломів під озером почалася після падіння рівня поверхневих вод приблизно на 100-150 метрів.

За словами вчених, таке відкриття переосмислює наше уявлення про тектонічні процеси загалом. Якщо коливання рівня води в озері може вплинути на земну кору, то зміни клімату на Землі можуть мати ще більші наслідки, пише New Atlas.

В улоговині Туркана на півночі Кенії, де під поверхнею простягається древній розлом земної кори, геологи виявили дивну сейсмічну активність.

Дослідження Сіракузького та Оклендського університетів показало, що пересихання озера Туркана викликало підвищену активність розломів у Східно-Африканській рифтовій долині. Це, своєю чергою, спричинило підйом магма під земною корою.

Десятиліттями вчені вважали, що тектонічна активність є глибинним процесом, що відбувається в надрах Землі та спричинений конвекцією мантії, рухом плит і деформацією земної кори. Але зміни, які відбувалися на поверхні планети, рідко бралися до уваги.

Результати нового дослідження показали, що зміни на поверхні Землі також можуть суттєво впливати на тектонічні рухи.

У своїй роботі команда вчених об'єднала палеокліматичні дані з геофізичним моделюванням. Дослідникам вдалося реконструювати рівень води в озері Туркана за останні 20 тис. років. Зміну в рівні води порівняли зі зміщенням розломів і потоком магми під земною корою.

З'ясувалося, що в міру того, як рівень води в озері падав, зменшувалося навантаження на земну кору. Це сприяло зміщенню розломів і збільшенню кількості магми. Дані показали, що при зниженні рівня озера в посушливі періоди лінії розломів рухалися швидше, а потік магми був сильнішим.

Такі дані узгоджуються з результатами інших досліджень, які проводилися в Ісландії та США. Там танення льодовиків, які тиснули на поверхню Землі, пов'язали з посиленням тектонічної активності.

Усі ці дослідження, за словами вчених, вказують на глибший зв'язок зі змінами на поверхні та рухом розломів і магми глибоко під землею.

Нагадаємо, танення льодовиків може спричинити глобальну катастрофу. Вчені з'ясували, що танення льодовиків може призвести до масштабніших і частіших вивержень вулканів по всьому світу. Це зі свого боку призведе до подальшої зміни клімату на всій планеті.