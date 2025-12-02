За сучасний світ відповідальна недосконала Біблія: 500 років тому видавці припустилися помилки

Дослідники дійшли висновку, що одна з найбільших невдач і тріумфів видавничої справи відповідальна за те, який вигляд має сучасний світ. Мова про помилку, допущену в 500-річній Біблії.

Незалежно від того, вірять люди в Біблію чи ні, вона, за словами дослідників, впливає на наше життя і сьогодні. Згідно з новим дослідженням, проведеним під керівництвом професора тлумачення Старого Заповіту Кембридзького університету Натана Макдональда, це пов'язано з однією трохи неякісною біблійною картою 500-річної давності, пише IFLScience.

На думку вчених, ця неточність стала водночас однією з найбільших невдач і тріумфів видавничої справи — ідеться про карту Лукаса Кранаха Старшого, надруковану в Цюриху в Старому Заповіті Крістофера Фрошауера 1525 року — першій картографічній праці, що була включена до Біблії.

За словами професора Макдональда, проблема полягає в тому, що мапу надрукували задом наперед — у результаті Середземне море опинилося на схід від Палестини. Європейці на той час мало знали про цю частину світу, а тому в майстерні не помітили помилки.

Попри свою неточність, карта згодом змінила не тільки наше уявлення про Біблію, але також і про сам світ. Річ у тім, що вона принесла поняття політичних кордонів — і надуману ідею про те, що вони мають якусь фізичну реальність. За словами професора Макдональда, у міру того, як все більше людей отримували доступ до Біблії 17 століття, карти поширювали уявлення про те, як має бути влаштований світ. Вчені вважають, що це досі продовжує чинити величезний вплив на сучасний світ.

Переосмислення Біблії в епоху Відродження

Для багатьох християн Біблія сьогодні — одна з небагатьох незмінних реліквій у світі. Вона, по суті, пов'язує Їх із тисячолітнім світом, де послання і сенс передаються однаково як у сучасному світі, так і в стародавньому.

Однак, за словами професора Макдональда, це не більше ніж упередження. Насправді Біблія ніколи не була незмінною книгою — вона змінюється постійно. За словами вчених, версія, розглянута в новому дослідженні, є яскравим тому підтвердженням — попри те, що сьогодні карти досить поширені в Біблії, до 16 століття їх просто не існувало.

За даними співробітників Музею протестантизму, до Реформації Біблію здебільшого читав священник у церковній громаді під час богослужіння. Лише з розквітом протестантизму та акцентом на проповіді читання Біблії стало "серцем літургії".

У результаті виникло інше явище: ідея про те, що історії, викладені в Біблії, буквально і фізично істинні. Люди стали вважати, що всі вони відбулися в певний час і в певних місцях — унаслідок цього з'явилася потреба зазначити все це на картах.

На початку історії руху протестанти виявляли інтерес до карт і їхнього потенціалу як альтернативного паратекстового апарату, що підкреслює буквальний зміст тексту. По суті, люди могли здійснювати уявне паломництво і це, за словами вчених, вплинуло на культуру в цілому.

Створення кордонів

За словами професора Макдональда, зв'язок між божественним авторитетом і картографією мав глибокі наслідки для суспільства. Наприклад, для тих, хто читав карти в Середні віки й раніше, атласи часто були призначені не стільки для передачі географічних істин, скільки для "релігійної пропаганди", а не намагалися надати точне уявлення про землю і кордони.

Замість цього, за словами вчених, кордони просто розділяли регіон на чіткі смуги. Зазначимо, що кордони не були довільними, а ґрунтувалися на писаннях Йосипа Флавія, але, ймовірно, відображали різні політичні переконання та дидактичні спрощення автора, аніж реальність, яка постійно змінюється. З іншого боку, карта допомагала читачам Біблії розібратися в тому, що відбувається, навіть якщо й не була географічно точною.

За словами професора Макдональда, з 15 століття, під впливом тисяч Біблій, лінії на картах перестали сприйматися як символ і набули вигляду непорушної істини. Раптово з'явилися політичні кордони, що символізують межі політичних суверенітетів, а зовсім не безмежні божественні обітниці. Це змінило розуміння біблійних описів географічного простору.

Тепер учені вважають, що саме ці ранні карти Святої Землі, по суті, стали причиною революції. На ранньосучасні уявлення про націю вплинула Біблія, але сама інтерпретація священного тексту формувалася під впливом нових політичних теорій, що виникли в ранній Новий період. У результаті Біблія стала одночасно і рушійною силою змін, і їхнім об'єктом.

Вплив Біблії на сучасний світ

Сьогодні політичні кордони, ймовірно, користуються більшою вірою, ніж Біблія. Однак, за словами професора Макдональда, ці дві концепції давно переплетені.

Для багатьох людей Біблія залишається важливим керівництвом до їхніх основних переконань щодо національних держав і кордонів. Люди вважають, що ці ідеї біблійно обґрунтовані, а отже, істинні та правильні у фундаментальному сенсі.

