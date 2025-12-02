Исследователи пришли к выводу, что одна из величайших неудач и триумфов издательского дела ответственна за то, как выглядит современный мир. Речь об ошибке, допущенной в 500-летней Библии.

Независимо от того, верят люди в Библию или нет, она, по словам исследователей, влияет на нашу жизнь и сегодня. Согласно новому исследованию, проведенному под руководством профессора толкования Ветхого Завета Кембриджского университета Натана Макдональда, это связано с одной немного некачественной библейской картой 500-летней давности, пишет IFLScience.

По мнению ученых, эта неточность стала одновременно одной из величайших неудач и триумфов издательского дела — речь о карте Лукаса Кранаха Старшего, напечатанной в Цюрихе в Ветхом Завете Кристофера Фрошауэра 1525 года — первой картографической работе, включенной в Библию.

По словам профессора Макдональда, проблема заключается в том, что карта была напечатана задом наперед — в результате Средиземное море оказалось к востоку от Палестины. Европейцы в то время мало знали об этой части света, а потому в мастерской не заметили ошибки.

Несмотря на свою неточность, карта впоследствии изменила не только наше представление о Библии, но также и о самом мире. Дело в том, что она принесла понятие политических границ — и надуманную идею о том, что они обладают какой-то физической реальностью. По словам профессора Макдональда, по мере того, как все больше людей получали доступ к Библии 17 века, карты распространяли представление о том, как должен быть устроен мир. Ученые считают, что это до сих пор продолжает оказывать огромное влияние на современный мир.

Переосмысление Библии в эпоху Возрождения

Для многих христиан Библия сегодня — одна из немногих неизменных реликвий в мире. Она, по сути, связывает Их с тысячелетним миром, где послания и смысл передаются одинаково как в современном мире, так и в древнем.

Однако, по словам профессора Макдональда, это не более чем предубеждение. На самом деле Библия никогда не была неизменной книгой — она меняется постоянно. По словам ученых, версия, рассмотренная в новом исследовании, является ярким тому подтверждением — несмотря на то, что сегодня карты весьма распространены в Библии, до 16 века их попросту не существовало.

По данным сотрудников Музея протестантизма, до Реформации Библию в основном читал священник в церковной общине во время богослужения. Лишь с расцветом протестантизма и акцентом на проповеди чтение Библии стало "сердцем литургии".

В результате возникло другое явление: идея о том, что истории, изложенные в Библии, буквально и физически истинны. Люди стали считать, что все они произошли в определенное время и в определенных местах — в результате появилась потребность отметить все это на картах.

В начале истории движения протестанты проявляли интерес к картам и их потенциалу как альтернативного паратекстового аппарата, подчеркивающего буквальный смысл текста. По сути, люди могли совершать мысленное паломничество и это, по словам ученых, оказало влияние на культуру в целом.

Создание границ

По словам профессора Макдональда, связь между божественным авторитетом и картографией имела глубокие последствия для общества. Например, для тех, кто читал карты в Средние века и ранее, атласы часто были предназначены не столько для передачи географических истин, сколько для "религиозной пропаганды", а не пытались предоставить точное представление о земле и границах.

Вместо этого, по словам ученых, границы попросту разделяли регион на четкие полосы. Отметим, что границы не были произвольными, а были основаны на писаниях Иосифа Флавия, но, вероятно, отражали различные политические убеждения и дидактические упрощения автора, чем постоянно меняющуюся реальность. С другой стороны, карта помогала читателям Библии разобраться в происходящем, даже если и не была географические точной.

По словам профессора Макдональда, с 15 века, под влиянием тысяч Библий, линии на картах перестали восприниматься как символ и приобрели вид непреложной истины. Внезапно появились политические границы, символизирующие пределы политических суверенитетов, а вовсе не безграничные божественные обетования. Это изменило понимание библейских описаний географического пространства.

Теперь ученые считают, что именно эти ранние карты Святой Земли, по сути, стали причиной революции. На раннесовременные представления о нации повлияла Библия, но сама интерпретация священного текста формировалась под влиянием новых политических теорий, возникших в ранний Новый период. В результате Библия стала одновременно и движущей силой перемен, и их объектом.

Влияние Библии на современный мир

Сегодня политические границы, вероятно, пользуются большей верой, чем Библия. Однако, по словам профессора Макдональда, эти две концепции давно переплетены.

Для многих людей Библия остается важным руководством к их основным убеждениям о национальных государствах и границах. Люди считают, что эти идеи библейски обоснованы, а следовательно, истинны и правильны в фундаментальном смысле.

