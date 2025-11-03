ИИ проанализировал Библию и назвал вероятных авторов: о чем свидетельствуют результаты (фото)

Международная команда исследователей решила тщательно изучить первые и древнейшие тексты Библии. Для этого ученые применили ИИ, чтобы определить вероятных создателей некоторых из древнейших книг Священного Писания.

Результаты показали, что первые девять книг Еврейской Библии (так называемый Энеатейх) содержат три разных стиля письма, что свидетельствует об участии разных авторов или групп переписчиков. Об этом говорится в статье ученых в журнале PLOS One.

Международная команда исследователей и ученых из Университета Дюка (США) решили проанализировать эту часть Священного Писания, использовав новый программный вариант ИИ. Он должен был бы анализировать такие параметры как совпадения, использование языковых оборотов, ошибки о переписывании, наличие архаизмов и сохранение стилистики.

"Мы выяснили, что каждая группа авторов имела собственную стилистику — даже в таких простых словах, как "нет", "какой" или "царь". Наш метод позволяет точно определять эти различия", — пояснил профессор Коллеж де Франс Томас Рёмер для Manchester Evening News.

Анализ текстов первых девяти книг Ветхого Завета Фото: PLOS One

Созданный алгоритм ИИ разделил библейские тексты на три основных стиля — базовый источник (Priestly source), книга Повторение Закона и истории после Пятой книги Моисеевой. Таким образом, удалось установить, что авторы (или группа переписчиков) могли действовать следующим образом:

первые четыре книги Библии (Бытие, Исход, Левит, Числа) имели одного или группу авторов (или переписчиков);

текст Повторения Закона и последующие за ним тексты имеют две отдельные группы переписчиков;

автор или авторы текстов очень хорошо владели языком, практически не допускали ошибок и старались сохранять оригинальные тексты без значительных изменений при переписывании.

Впрочем, часть отрывков — в частности, рассказ о Ковчеге Завета в Первой книге Самуила — не вписалась ни в одну из трех категорий. Это может свидетельствовать о существовании еще одного, до сих пор неизвестного источника текстов Библии.

Ученые считают, что их методика может помочь и в изучении других исторических документов. Благодаря такому автоматическому методу, можно определить целый ряд различных факторов.

"Это уникальное сочетание науки и гуманитаристики, удивительный симбиоз, который позволяет нам раздвигать границы познания. Если, например, вы хотите проверить, написан ли какой-то текст самим Авраамом Линкольном, наш метод поможет установить, настоящий это документ или подделка", — пояснила Файгенбаум-Головин.

Ранее Фокус рассказывал о том, где хранился Ковчег Завета. Это место, расположенное в горной местности Эфраим в Тель-Шило, соответствует ключевым деталям, описанным в исторических религиозных текстах, что вызвало внимание исследователей со всего мира.

Впоследствии стало известно, что новое исследование подтвердило достоверность героев Библии. Недавние исследования доказали, что многие библейские персонажи были реальными людьми, которые жили в древнем Ближнем Востоке.