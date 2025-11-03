ШІ проаналізував Біблію та назвав ймовірних авторів: про що свідчать результати (фото)

Міжнародна команда дослідників вирішила ретельніше вивчити перші та найдавніші тексти Біблії. Для цього науковці застосували ШІ, аби визначити ймовірних творців деяких із найдавніших книг Святого Письма.

Результати показали, що перші дев’ять книг Єврейської Біблії (так званий Енеатейх) містять три різних стилі письма, що свідчить про участь різних авторів або груп переписувачів. Про це йдеться в статті науковців у журналі PLOS One.

Міжнародна команда дослідників і науковців з Університету Дюка (США) вирішили проаналізувати цю частину Священного Письма, використавши новий програмний варіант ШІ. Він мав би аналізувати такі параметри як збіги, використання мовних зворотів, помилки про переписуванні, наявність архаїзмів і збереження стилістики.

"Ми з’ясували, що кожна група авторів мала власну стилістику — навіть у таких простих словах, як "ні", "який" чи "цар". Наш метод дозволяє точно визначати ці відмінності", — пояснив професор Колеж де Франс Томас Рьомер для Manchester Evening News.

Аналіз текстів перших дев'яти книг Старого Заповіту Фото: PLOS One

Створений алгоритм ШІ поділив біблійні тексти на три основні стилі — базове джерело (Priestly source), книга Повторення Закону та історії після П'ятої книжки Мойсеєвої. Таким чином, вдалося встановити, що автори (або група переписувачів) могли діяти за наступним чином:

перші чотири книги Біблії (Буття, Вихід, Левит, Числа) мали одного чи групу авторів (або переписувачів);

текст Повторення Закону та наступні за ним тексти мають дві окремі групи переписувачів;

автор чи автори текстів дуже добре володіли мовою, практично не припускалися помилок і старалися зберігати оригінальні тексти без значних змін при переписуванні.

Втім, частина уривків — зокрема, оповідь про Ковчег Завіту в Першій книзі Самуїла — не вписалася в жодну з трьох категорій. Це може свідчити про існування ще одного, досі невідомого джерела текстів Біблії.

Науковці вважають, що їхня методика може допомогти й у вивченні інших історичних документів. Завдяки такому автоматичному методу, можна визначити цілу низку різних факторів.

"Це унікальне поєднання науки та гуманітаристики, дивовижний симбіоз, який дозволяє нам розсовувати межі пізнання. Якщо, наприклад, ви хочете перевірити, чи написано якийсь текст самим Авраамом Лінкольном, наш метод допоможе встановити, справжній це документ чи підробка", — пояснила Файґенбаум-Ґоловін.

