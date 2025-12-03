Уперше розшифровано геном "вампіра з пекла": його вважають найбільшим серед головоногих молюсків

У новому дослідженні вчені вперше в історії розшифрували найбільший з коли-небудь секвенованих геномів головоногих молюсків. Виявилося, що геном монстра налічує понад 11 мільйонів пар основ, що більш ніж удвічі перевищує геноми найбільших кальмарів у світі.

Дослідникам нарешті вдалося розгадати геном невловного морського монстра, відомого як"вампірський кальмар із пекла". Дослідники дійшли висновку, що геном цього головоногого молюска розкриває давнє походження восьминогів, пише Science Alert.

У його суміші A, T, G і C ховається глибока еволюційна історія. За словами геноміста Олега Сімакова з Віденського університету, попри те, що "вампірський кальмар із пекла" (Vampyroteuthis infernalis) не є справжнім кальмаром, він зберіг напрочуд кальмароподібну структуру хромосом — структуру, що її давно вже розділив пращур сучасних восьминогів і кальмарів.

Історія "вампіра з пекла"

Вампірський кальмар — дивовижна гілка генеалогічного древа головоногих молюсків. Це не кальмар, не восьминіг і вже точно не вампір, а скоріше, останній, самотній представник стародавнього роду, який давно зник.

Багато вчених вважають його живою копалиною, вік якої становить близько 183 мільйонів років, і він зберіг багато рис своїх предків, а також необхідні йому адаптації для виживання в темряві, як глибоководний мерлятник.

Рудиментарні сліди будови тіла і риси, спільні для кальмара-вампіра з кальмарами, восьминогами й каракатицями, змусили вчених припустити, що він також може зберігати деяку генетичну інформацію про таємниче походження цих дивовижних істот, до того, як вони всі розійшлися близько 300 мільйонів років тому.

За словами Сімакова, кальмари-вампіри буквально перебувають на стику восьминогів і кальмарів, а тому його геном розкриває глибокі еволюційні таємниці того, як дві разюче різні лінії могли виникнути від спільного предка.

Геном "вампірського кальмара"

Вампірські кальмари досить невловні й мешкають у вкрай несприятливих для людини умовах на глибині понад 600 метрів. І все ж вченим пощастило вивчити екземпляр, що потрапив у прилов на дослідницьке судно в затоці Суруга.

Команді вдалося секвенувати геном вампірського кальмара і вчені були вражені його розміром — від 11 до 14 гігабаз. Для порівняння, геном довгоперого прибережного кальмара (Doryteuthis pealeii) становить 4,4 гігабази, гавайського кальмара-бобтейла (Euprymna scolopes) — 4,9 гігабази, а попередній рекордсмен за величиною геному серед відомих головоногих молюсків, звичайна каракатиця (Sepia officinalis), — 5,5 гігабази.

Якщо говорити про восьминогів, то їхні геноми ще менші. Наприклад, геном каліфорнійського двоп'ятнистого восьминога (Octopus bimaculoides) становить 2,2 гігабази, східноазіатського звичайного восьминога (Octopus sinensis) — 2,6 гігабази, а звичайного восьминога (Octopus vulgaris) — 2,7 гігабази. Таким чином геном кальмара-вампіра в кілька разів більший за геноми кальмарів і восьминогів.

Ще один цікавий факт полягає в тому, що 62% геному кальмара-вампіра складається з елементів, що повторюються, — ділянок ДНК, які повторюються знову і знову, збільшуючи його розмір без додавання нових послідовностей.

Далі вчені порівняли геном кальмара-вампіра з раніше секвенованими геномами інших головоногих молюсків, зокрема кальмарів, каракатиць, восьминогів, наутилуса та кількох інших молюсків. Вони також секвенували геном неймовірно дивного мутного аргонавта (Argonauta hians) — восьминога, самки якого мають зовнішню раковину.

Результати показали, що кальмар-вампір належить до восьмируких восьминогів, він також зберігає частини хромосомної структури своїх десятируких родичів — декаподиформ. Тим часом, вивчення геномів різних восьминогів показало, що на ранніх етапах своєї еволюційної історії восьминоги також мали кальмароподібну структуру хромосом.

