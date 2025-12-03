Щось змушує молодих мурах у колонії благати про смерть: що штовхає їх на такий крок

У новому дослідженні вчені виявили, що хворі молоді мурахи виділяють запах, щоб змусити робочих мурах знищити їх. Вони йдуть на цей крок, щоб захистити колонію від інфекції.

Багато тварин приховують хворобу з соціальних причин. Наприклад, відомо, що хворі люди готові ризикнути здоров'ям інших, щоб мати змогу ходити до офісу чи пабу. Однак австралійські вчені щойно виявили, що колонії мурах, імовірно, діють зовсім інакше, пише Science Alert.

Молоді хворі мурахи благають про смерть

Австралійські вчені виявили, що колонії мурах насправді діють як єдиний "суперорганізм", що забезпечує виживання всіх, подібно до того, як інфіковані клітини в нашому організмі надсилають сигнал "знайди мене і з'їж".

За словами провідного автора дослідження, фахівця з поведінкової екології з Австралійського інституту науки й технологій Еріка Доусона, мурашині гнізда — ідеальне місце для спалаху захворювання, оскільки тисячі мурах повзають одна по одній.

Коли дорослі робочі мурахи хворіють на хворобу, яка може поширитися по всій колонії, вони залишають гніздо і вмирають на самоті. Водночас молоді мурахи, також відомі як лялечки, навпаки, все ще перебувають у пастці всередині кокона, що робить їх дистанціювання неможливим.

У новому дослідженні вчені з'ясували, що коли ці лялечки смертельно хворі, відбувається хімічна зміна, що створює особливий запах. Далі дорослі робочі мурахи збираються навколо, знімають кокон, прокушують лялечки та вводять отруту. Отрута діє як дезінфікуючий засіб, вбиваючи патоген, що загрожує колонії, і саму лялечку.

За словами Доусона, в рамках своєї роботи вони з колегами також хотіли з'ясувати, чи просять самі лялечки про смерть. Під час дослідження вчені витягли запах із хворих лялечок невеликої чорної садової мурашки Lasius neglectus, а потім застосували його до здорового розплоду в лабораторії — робочі мурахи все одно знищили їх.

Команда також провела експеримент, який показав, що хворі лялечки видають запах тільки в присутності робочих мурах, що доводить, що це навмисний сигнал до знищення. За словами Доусона, попри те, що ця жертва альтруїстична, вона також в інтересах самих лялечок, оскільки їхні гени виживуть і будуть передані наступному поколінню.

Дорослі робочі мурахи залишають гніздо, коли хворіють Фото: iNaturalist

Не всі в мурашиному гнізді альтруїсти

Команда також виявила, що в колонії є один член гнізда, який не жертвує собою. Вчені виявили, що коли лялечки королев заражаються всередині своїх коконів, вони не посилають попереджувальний сигнал із запахом.

Вважається, що це пов'язано з тим, що у лялечок королев сильніший імунітет, ніж у лялечок мурах, тому вони можуть самостійно боротися з інфекцією.

Надалі вчені сподіваються з'ясувати, чи жертвують лялечки королеви, коли стає зрозуміло, що вони не зможуть впоратися з інфекцією.

