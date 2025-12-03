Нечто заставляет молодых муравьев в колонии молить о смерти: что толкает их на такой шаг

В новом исследовании ученые обнаружили, что больные молодые муравьи выделяют запах, чтобы заставить рабочих муравьев уничтожить их. Они идут на этот шаг, чтобы защитить колонию от инфекции.

Многие животные скрывают болезнь по социальным причинам. Например, известно, что больные люди готовы рискнуть здоровьем других, чтобы иметь возможность ходить в офис или паб. Однако австралийские ученые только что обнаружили, что колонии муравьев, вероятно, действуют совсем иначе, пишет Science Alert.

Молодые больные муравьи молят о смерти

Австралийские ученые обнаружили, что колонии муравьев на самом деле действуют как единый "суперорганизм", обеспечивающий выживание всех, подобно тому, как инфицированные клетки в нашем организме посылают сигнал "найди меня и съешь".

По словам ведущего автора исследования, специалиста по поведенческой экологии из Австралийского института науки и технологий Эрика Доусона, муравьиные гнезда — идеальное место для вспышки заболевания, поскольку тысячи муравьев ползают друг по другу.

Когда взрослые рабочие муравьи заболевают болезнью, которая может распространиться по всей колонии, они покидают гнездо и умирают в одиночестве. В то же время молодые муравьи, также известные как куколки, напротив, все еще находятся в ловушке внутри кокона, что делает их дистанцирование невозможным.

В новом исследовании ученые выяснили, что когда эти куколки смертельно больны, происходит химическое изменение, создающее особый запах. Далее взрослые рабочие муравьи собираются вокруг, снимают кокон, прокусывают куколки и вводят яд. Яд действует как дезинфицирующее средство, убивая патоген, угрожающий колонии, и саму куколку.

По словам Доусона, в рамках своей работы они с коллегами также хотели выяснить, просят ли сами куколки о смерти. В ходе исследования ученые извлекли запах из больных куколок небольшого черного садового муравья Lasius neglectus, а затем применили его к здоровому расплоду в лаборатории — рабочие муравьи все равно уничтожили их.

Команда также провела эксперимент, показавший, что больные куколки издают запах только в присутствии рабочих муравьев, что доказывает, что это преднамеренный сигнал к уничтожению. По словам Доусона, несмотря на то, что эта жертва альтруистическая, она также в интересах самих куколок, поскольку, их гены выживут и будут переданы следующему поколению.

Взрослые рабочие муравьи покидают гнездо, когда заболевают Фото: iNaturalist

Не все в муравьином гнезде альтруисты

Команда также обнаружила, что в колонии есть один член гнезда, который не жертвует собой. Ученые обнаружили, что когда куколки королев заражаются внутри своих коконов, они не посылают предупреждающий сигнал с запахом.

Считается, что это связано с тем, что у куколок королев более сильный иммунитет, чем у куколок муравьев, поэтому они могут самостоятельно бороться с инфекцией.

В дальнейшем ученые надеются выяснить, жертвуют ли куколки королевы, когда становится ясно, что они не смогут справиться с инфекцией.

