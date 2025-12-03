Останній супермісяць 2025 року: коли відбудеться рідкісна подія

У четвер, 4 грудня відбудеться останній супермісяць у 2025 році, що минає. За словами астрономів, цієї ночі Місяць матиме набагато більший і яскравіший вигляд, ніж зазвичай.

Учені кажуть, що супермісяць можна спостерігати через близькість Місяця до Землі в цей час, пише IFL Science.

Цього разу супермісяць відбудеться, коли наш природний супутник перебуватиме всього за 357 219 кілометрів. Це зближення буде всього на кілька сотень кілометрів далі від Землі, ніж рекордно близьке зближення в листопаді, коли Місяць був найближчим до нашої планети.

Астрономи кажуть, що наступний супермісяць відбудеться лише через місяць, 3 січня. Але наступного разу Місяць буде вже на кілька кілометрів далі.

Зазвичай на рік відбувається три або чотири подібні явища. Цього року останні три супермісяці можна було спостерігати в жовтні, листопаді та третій має відбутися в грудні. У 2025 році супермісяці були особливим тим, що майже всі відбулися протягом одного сезону, що досить рідкісне явище. Наступна подібна послідовність буде взимку 2028 року, коли супермісяці будуть 12 січня, 10 лютого та 11 березня.

Наукового визначення супермісяця не існує, а цей неофіційний термін придумав астролог, який узяла на озброєння астрономічна спільнота.

Як відомо, орбіта Місяця не ідеально кругла. Попри те що середня відстань між Землею і Місяцем становить 384 400 км, у міру свого руху Місяць може наближатися або віддалятися на кілька десятків тисяч кілометрів.

Іншими словами, якщо повний місяць відбувається в межах 90% від точки найбільшого зближення Місяця із Землею, то це супермісяць. У цьому випадку зазвичай ідеться про відстань у 367 607 км.

Також Місяць може віддалятися від Землі на відстань понад 405 тис. км, саме тому різниця така помітна. За даними NASA, якщо спостерігати за Місяцем невпинно, то його розмір може збільшуватися на 14%, а яскравість — на 30%.

"Дуже рідко тіло рухається по ідеально круговій траєкторії. У Місяця є невеликий ексцентриситет, тобто він рухається навколо Землі за еліптичною траєкторією, тому іноді він ближче, а іноді далі", — пояснює професорка Сара Рассел, планетологиня з Музею природної історії в Лондоні.

Нагадаємо, зворотний бік Місяця ще більш дивний, ніж передбачалося. Нове дослідження припускає, що внутрішня частина зворотного боку Місяця може бути холоднішою, ніж та, що постійно звернена до Землі. Таким чином результати додають більше загадковості темній стороні супутника Землі.