Іберійський півострів обертається за годинниковою стрілкою: які сили змушують його рухатися

У новому дослідженні вчені отримали нові геодинамічні дані, які вказують на те, що Іберійський півострів дійсно обертається. Вчені вважають, що цей рух відбувається за годинниковою стрілкою.

Нове дослідження було проведене вченим з Університету Країни Басків Асьєром Мадарієтом — у своїй роботі команда проаналізувала, як земна кора стискається і деформується в ділянці дотику Євразії та Африки в Західному Середземномор'ї. Отримані дані сприяють кращому розумінню складного контактного поля, а також відкривають можливості для виявлення розломів і структур, які здатні призвести до землетрусів або деформацій на Іберійському півострові, пише PHYS.org.

Тектоніку плит можна уявити як великі рухомі частини земної кори. Відомо, що постійний рух плит спричиняє значні напруження — як наслідок, на кордонах плит відбуваються деформації або землетруси. За словами Мадарієта, щороку Євразійська та Африканська плити зближуються на 4-6 міліметрів. Межа між плитами навколо Атлантичного океану та Алжиру дуже чітка, тоді як на півдні Піренейського півострова ця межа є набагато більш розмитою та складною.

У західному Середземномор'ї межа між Євразійською та Африканською плитами повністю визначається Альборанським доменом. Це поле, за словами вчених, рухається на захід і сприяє розвитку активної Гібралтарської дуги, з'єднуючи Бетичну Кордильєру з Рифською Кордильєрою. Досі вчені не знали напевно, який вигляд має межа в цьому середовищі та які геодинамічні процеси там відбуваються.

У новій роботі вчені нарешті визначили, які важливі динамічні процеси відбуваються на цьому розмитому кордоні між Євразійською та Африканською плитами, а також вивчили взаємозв'язок між деформацією земної кори та поверхневою деформацією в Західному Середземномор'ї на кордоні двох плит, що розташовані в проміжку між Піренейським півостровом і Північно-Західною Африкою.

Результати вказують на те, що поля напружень і деформацій у цьому середовищі були розраховані з використанням даних про деформації, отриманих із супутника, і даних про землетруси, які сталися останніми роками.

Далі команда порівняла два цих аспекти й тепер вчені стверджують, що вони більш повно розуміють геодинамічні та тектонічні процеси. Вченим також вдалося отримати більше нових даних про кордон між Євразійською та Африканською плитами. У результаті їм вдалося з'ясувати, які ділянки на кордоні вже перебувають під впливом зіткнення Євразійської та Африканської плит, а які все ще визначаються західним зміщенням Гібралтарської дуги.

За словами Мадарієта, нові дані також підтверджують, що Іберійський півострів обертається за годинниковою стрілкою. Ба більше, дані вказують на те, що Гібралтарська дуга відіграє значну роль на кордоні Євразії та Африки. На схід від Гібралтарської протоки кора Гібралтарської дуги поглинає деформацію, спричинену зіткненням Євразії та Африки, тим самим запобігаючи передачі напружень на Іберію.

З іншого боку, на захід від Гібралтарської протоки відбувається пряме зіткнення Іберійської (Євроазійської) та Африканської плит. Автори вважають, що це також може вплинути на передачу напружень на південний захід від Іберії, штовхаючи Іберію з південного заходу і змушуючи її обертатися за годинниковою стрілкою.

Зазначимо, що в Іберії багато місць, де спостерігаються значні деформації або відбуваються землетруси, проте вченим все ще невідомо, які тектонічні структури там активні. Ці поля напружень і деформацій підказують, куди потрібно вирушити, щоб шукати ці структури. Науковці вважають, що в майбутньому їм вдасться з'ясувати, які складки та розломи можуть існувати, який їхній рух, які землетруси вони можуть спричиняти і якої магнітуди.

