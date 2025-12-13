Иберийский полуостров вращается по часовой стрелке: какие силы заставляют его двигаться

В новом исследовании ученые получили новые геодинамические данные, указывающие на то, что Иберийский полуостров действительно вращается. Ученые считают, что это движение происходит по часовой стрелке.

Новое исследование было проведено ученым из Университета Страны Басков Асьером Мадариетом — в своей работе команда проанализировала, как земная кора сжимается и деформируется в области соприкосновения Евразии и Африки в Западном Средиземноморье. Полученные данные способствуют лучшему пониманию сложного контактного поля, а также открывают возможности для выявления разломов и структур, которые способны привести к землетрясениям или деформациям на Иберийском полуострове, пишет PHYS.org.

Тектонику плит можно представить как большие движущиеся части земной коры. Известно, что постоянное движение плит вызывает значительные напряжения — как следствие, на границах плит происходят деформации или землетрясения. По словам Мадариета, ежегодно Евразийская и Африканская плиты сближаются на 4-6 миллиметров. Граница между плитами вокруг Атлантического океана и Алжира очень четкая, тогда как на юге Пиренейского полуострова эта граница гораздо более размыта и сложна.

В западном Средиземноморье граница между Евразийской и Африканской плитами полностью определяется Альборанским доменом. Это поле, по словам ученых, движется на запад и способствует развитию активной Гибралтарской дуги, соединяя Бетическую Кордильеру с Рифской Кордильерой. До сих пор ученые не знали наверняка, как выглядит граница в этой среде и какие геодинамические процессы там происходят.

В новой работе ученые наконец определили, какие важные динамические процессы происходят на этой размытой границе между Евразийской и Африканской плитами, а также изучили взаимосвязь между деформацией земной коры и поверхностной деформацией в Западном Средиземноморье на границе двух плит, расположенных в промежутке между Пиренейским полуостровом и Северо-Западной Африкой.

Результаты указывают на то, что поля напряжений и деформаций в этой среде были рассчитаны с использованием данных о деформациях, полученных со спутника, и данных о землетрясениях, произошедших в последние годы.

Далее команда сравнила два этих аспекта и теперь ученые утверждают, что они более полно понимают геодинамические и тектонические процессы. Ученым также удалось получить больше новых данных о границе между Евразийской и Африканской плитами. В результате им удалось выяснить, какие участки на границе уже находятся под влиянием столкновения Евразийской и Африканской плит, а какие все еще определяются западным смещением Гибралтарской дуги.

По словам Мадариета, новые данные также подтверждают, что Иберийский полуостров вращается по часовой стрелка. Более того, данные указывают на то, что Гибралтарская дуга играет значительную роль на границе Евразии и Африки. К востоку от Гибралтарского пролива кора Гибралтарской дуги поглощает деформацию, вызванную столкновением Евразии и Африки, тем самым предотвращая передачу напряжений на Иберию.

С другой стороны, к западу от Гибралтарского пролива происходит прямое столкновение Иберийской (Евроазийской) и Африканской плит. Авторы считают, что это также может повлиять на передачу напряжений к юго-западу от Иберии, толкая Иберию с юго-запада и заставляя ее вращаться по часовой стрелке.

Отметим, что в Иберии много мест, где наблюдается значительные деформации или происходят землетрясения, однако ученым все еще неизвестно, какие тектонические структуры там активны. Эти поля напряжений и деформаций подсказывают, куда нужно отправиться, чтобы искать эти структуры. Ученые считают, что в будущем им удастся выяснить, какие складки и разломы могут существовать, каково их движение, какие землетрясения они могут вызывать и какой магнитуды.

