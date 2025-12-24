Росія хоче побудувати АЕС на Місяці: коли планують реалізувати амбітні плани

Росія має намір розмістити атомну електростанцію на Місяці. Її хочуть збудувати задля забезпечення своєї місячної програми, а також задля живлення спільної російсько-китайської дослідницької станції.

Китай та РФ мають на меті якомога швидше дослідити Місяць. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Зазначається, що амбіції Росії зазнали величезного удару у серпні 2023 року, коли безпілотна місія "Луна-25" врізалася в поверхню Місяця під час спроби посадки. У той же час Ілон Маск досягнув успіху в підкоренні космосу.

Про наміри будувати електростанцію заявив "Роскосмос", який хоче збудувати її до 2036-го року. Відповідний контракт на роботу вже було підписано з однією з компаній. Водночас у повідомленні йдеться, що серед учасників проєкту буде російська державна ядерна корпорація "Росатом" та Курчатовський інститут, який спеціалізується на ядерних дослідженнях.

Очікується, що станція буде використовуватися для живлення місяцеходів, обсерваторії та інфраструктури спільної російсько-китайської міжнародної місячної дослідницької станції. Він має стати кроком до створення повноцінної місячної станції.

Глава "Роскосмосу" Дмитро Баканов ще у червні говорив, що цілями корпорації є розміщення атомної електростанції на Місяці та дослідження Венери.

США мають намір побудувати ядерний реактор на Місяці

Росія не єдина країна, яка планує будівництво електростанції на Місяці. Ще у серпн 2025-го року NASA виступила з заявою про намір розмістити ядерний реактор на Місяці до першого кварталу 2030-го року.

Більше того, міністр транспорту США Шон Даффі прямо визнав, що ініціатива з розміщення ядерного реактору є елементом перегонів з Китаєм за дослідження Місяця.

За його словами, Сполучені Штати відстають у гонці. Натомість наявлення джерела електроенергії важливе для підтримки життя на Місяці, звідкди люди зможуть дістатися Марса.

Чи можна будувати АЕС на Місяці?

За даними Reuters, хоча міжнародні правила забороняють розміщення та використання ядерної зброї в космосі, заборони на розміщення джерел ядерної енергії немає. Утім потрібно буде дотримуватися певних правил.

Аналітики прогнозують, що дослідження Місяця може стати новим етапом "золотої лихоманки": за оцінками NASA на поверхні супутника Землі знаходяться мільйони тон гелію-3, ізотопу гелію, який рідко зустрічається на Землі. А дослідження Boeing виявило на Місяці рідкісноземельні метали, що використовуються в смартфонах, комп'ютерах та передових технологіях, зокрема скандій, ітрій та 15 лантаноїдів.

