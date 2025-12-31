Щось дивне відбувається в Амазонії: Земля не бачила такого десятки мільйонів років

Дослідники попереджають, що Амазонія просто зараз переходить у "гіпертропічний стан". Дані вказують на те, що в регіоні не спостерігалося нічого подібного вже десятки мільйонів років.

Десятиліттями вчені твердять про наслідки кліматичної кризи, з якими зіткнеться людство і планета загалом. Тепер учені заявили про ще один "тривожний дзвіночок": Амазонія вперше за десятки мільйонів років переходить у "гіпертропічний стан", пише Daily Mail.

Очікується, що цей новий, спекотніший клімат може стати звичним явищем для регіону вже до 2100 року, а тропічні ліси до кінця століття будуть частіше і сильніше страждати від посух. На думку вчених з Каліфорнійського університету в Берклі, особливо тривожним здається той факт, що така зміна клімату може призвести до масової загибелі дерев.

Масова загибель дерев в Амазонії зі свого боку погіршить здатність нашої планети поглинати вуглекислий газ з атмосфери, оскільки на частку тропічних лісів припадає більша кількість викидів вуглецю, ніж на будь-який інший земний біом.

За словами провідного автора нового дослідження, професора Джеффа Чемберса, єдиний спосіб запобігти переходу Амазонії до нового кліматичного стану — скорочення викидів парникових газів.

Як правило, сухий сезон в Амазонії триває з липня по вересень і приносить більш спекотні умови. Однак в умовах гіпетропізму сухий сезон триватиме довше, що створить додаткове навантаження на дерева.

Професор Чемберс зазначає, особливу тривогу викликає те, що вже до 2100 року спекотні посухи в Амазонії можуть тривати до 150 днів на рік. Це може збільшити смертність дерев на 0,55%.

Вчені також виявили, що швидкозростаючі дерева з низькою щільністю деревини є більш уразливими й гинуть у більшій кількості, ніж дерева з високою щільністю деревини. Це означає, що вторинні ліси можуть бути більш уразливі до загибелі через посуху, оскільки в них більше таких дерев

Сьогодні щорічна смертність дерев становить трохи понад 1%, а тому додаткові 0,55% можуть здатися незначними. Однак учені попереджають, що це має кумулятивний вплив на ліс — простими словами, з часом це може призвести до катастрофи.

Ба більше, дані вказують на те, що гіпертропічні умови, імовірно, також виникнуть і за межами Амазонії — у тропічних лісах Західної Африки та по всій Південно-Східній Азії. У міру посилення кліматичної кризи й підвищення глобальної температури планети екстремальні посухи ставатимуть дедалі частішими протягом усього року.

