Что-то странное происходит в Амазонии: Земля не видела такого десятки миллионов лет

Исследователи предупреждают, что Амазония прямо сейчас переходит в "гипертропическое состояние". Данные указывают на то, что в регионе не наблюдалось ничего подобного уже десятки миллионов лет.

Десятилетиями ученые твердят о последствиях климатического кризиса, с которыми столкнется человечество и планета в целом. Теперь ученые заявили о еще одном "тревожном звоночке": Амазония впервые за десятки миллионов лет переходит в "гипертропическое состояние", пишет Daily Mail.

Ожидается, что этот новый, более жаркий климат может стать обычным явлением для региона уже к 2100 году, а тропические леса к концу столетия будут чаще и сильнее страдать от засух. По мнению ученых из Калифорнийского университета в Беркли, особенно тревожным кажется тот факт, что такое изменение климата может привести к массовой гибели деревьев.

Массовая гибель деревьев в Амазонии в свою очередь ухудшит способность нашей планеты поглощать углекислый газ из атмосферы, поскольку на долю тропических лесов приходится большее количество выбросов углерода, чем на любой другой земной биом.

По словам ведущего автора нового исследования, профессора Джеффа Чемберса, единственный способ предотвратить переход Амазонии к новому климатическому состоянию — сокращение выбросов парниковых газов.

Как правило, сухой сезон в Амазонии длится с июля по сентябрь и приносит более жаркие условия. Однако в условиях гипетропизма сухой сезон продлится дольше, что создаст дополнительную нагрузку на деревья.

Профессор Чемберс отмечает, особую тревогу вызывает то, что уже к 2100 году жаркие засухи в Амазонии могут длиться до 150 дней в году. Это может увеличить смертность деревьев на 0,55%.

Ученые также обнаружили, что быстрорастущие деревья с низкой плотностью древесины более уязвимы и погибают в большем количестве, чем деревья с высокой плотностью древесины. Это означает, что вторичные леса могут быть более уязвимы к гибели из-за засухи, поскольку в них больше таких деревьев

Сегодня ежегодная смертность деревьев составляет чуть более 1%, а потому дополнительные 0,55% могут показаться незначительными. Однако ученые предупреждают, что это оказывает кумулятивное воздействие на лес — простыми словами, со временем это может привести к катастрофе.

Более того, данные указывают на то, что гипертропические условия, вероятно, также возникнут и за пределами Амазонии — в тропических лесах Западной Африки и по всей Юго-Восточной Азии. По мере усугубления климатического кризиса и повышения глобальной температуры планеты экстремальные засухи будут становиться все более частыми в течение всего года.

