Тривожні новини для Землі: крижана шапка Гренландії зникла не так давно, як вважалося

Перше дослідження в рамках проєкту GreenDrill зробило тривожне відкриття: гренландська крижана шапка Прудхо-Доум повністю зникла лише 7000 років тому — тобто, набагато пізніше, ніж вважали вчені.

Перше дослідження, проведене в рамках проєкту GreenDrill на чолі з Університетом Баффало, було зосереджене на зборі зразків гірських і осадових порід, похованих під Гренландським крижаним щитом. Вчені вивчили зразки й зробили тривожне відкриття: крижана шапка Прудхо-Дом повністю зникла приблизно 7000 років тому — простими словами, набагато пізніше, ніж вважалося раніше, пише PHYS.org.

Результати нової роботи вчених припускають, що ця висока точка на північно-західній частині льодовикового щита дуже чутлива до відносно м'яких температур голоцену — міжльодовикового періоду, що розпочався 11 000 років тому і триває досі.

За словами співкерівника проєкту, професора Коледжу мистецтв і наук Університету Баффало Джейсона Брінера, цей період в історії Землі відомий своєю кліматичною стабільністю, коли люди вперше почали розвивати землеробство і робити перші кроки до цивілізації. Таким чином, природні, помірні кліматичні зміни того часу розтопили крижану шапку Прудхо-Доум і утримували льодовик у відступі потенційно тисячі років. Якщо це так, можливо, лише питання часу, перш ніж він почне відшаровуватися під впливом нинішніх кліматичних змін.

Під час дослідження вчені проаналізували зразки керна, взяті з глибини 500 метрів під час експедиції на вершині Прудхо-Доум у 2023 році. Далі команда застосувала метод люмінесцентного датування осадових порід.

За словами вчених, коли осадові породи поховані, електрони можуть виявитися захопленими всередині їхніх мінеральних зерен через природне випромінювання і залишаються там доти, доки осадові породи знову не піддадуться впливу світла. Після чого вони випромінюють вимірне світіння. Вчені використовували інтенсивність цього світіння і виявили, що осадові породи Прудхо-Доум востаннє піддавалися впливу денного світла приблизно 6000-8200 років тому.

Дані вказують на те, що льодовик розтанув десь до цього періоду — імовірно, це сталося на початку голоцену, коли температура була приблизно на 3-5 градусів за Цельсієм вищою, ніж сьогодні. Однак найбільш тривожним, за словами вчених, є те, що, згідно з деякими прогнозами, ми можемо досягти такого рівня потепління в Прудхо-Доум до 2100 року.

Результати нової роботи вчених також мають значення для прогнозування підвищення рівня моря. Аналіз вразливих районів уздовж краю льодовикового покриву, таких як Прудхо-Доум, може дати вченим уявлення про те, де льодовик розтане першим, а отже, які прибережні угруповання перебувають у найбільшій безпосередній небезпеці.

