Льодовик у Гренландії тріщить по швах: учені спостерігають процес у режимі реального часу

Дослідники спостерігають за осушенням льодовика в режимі реального часу. Дані показують, як викликані потеплінням тріщини й приховані канали можуть вивести льодовик у нестабільний стан.

Крижаний щит Гренландії з середини 1990-х років неухильно втрачав масу, а тому сьогодні залишилося лише три плаваючі льодовикові язики. Одна з них, Ніогхалвфьордсбре, також відома як льодовик 79°N, вже починає проявляти ознаки нестабільності. Дослідники спостерігають у режимі реального часу, як тепліша океанська вода розмиває лід знизу, а тала вода, що тече поверхнею льодовика, руйнує його зверху, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні команда з Інституту Альфреда Вегенера вивчила утворення та еволюцію великого озера талих вод на поверхні льодовика 79°N. Відомо, що площа озера становить 21 км², і воно утворилося внаслідок глобального потепління. Спостереження показали, що потепління спричинило утворення величезних тріщин у льоду, вода, що стікає, була досить сильною, щоб підняти частини льодовика.

За словами співавтора дослідження, гляціолога з Інституту Альфреда Вегенера, професора Ангеліки Гумберт, уперше озеро було виявлено 1995 року — до підвищення температури атмосфери в середині 1990-х років у цьому районі льодовика 79°N озер не було. Спостереження також показують, що з моменту утворення озера 1995 року до 2023 року вода в озері неодноразово і різко стікала через канали та тріщини в льоду, внаслідок чого величезна кількість прісної води досягала краю льодовикового язика в бік океану.

Загалом вчені задокументували сім великих подій осушення — чотири з них відбулися за останні п'ять років. За час цих осушень у льоду утворилися великі трикутні поля тріщин, форма яких відрізняється від усіх озерних осушень, спостережуваних досі.

Деякі з тріщин утворили канали з отворами завширшки в кілька десятків метрів. Вчені виявили, що вода протікає через ці отвори після основного осушення озера — простими словами, протягом лише кількох годин величезна кількість води досягає основи крижаного покриву. У новому дослідженні вченим уперше вдалося виміряти канали, які утворюються в льоду під час осушення, а також те, як вони змінюються з плином часу.

За словами професорки Гумберт, з моменту утворення озера його розмір з часом зменшувався і з'явилися перші тріщини. Однак останніми роками осушення відбувається дедалі рідше. Вчені вважають, що це пов'язано з трикутними вирвами, які неодноразово активізувалися протягом багатьох років, починаючи з 2019 року.

Вчені відзначають, що в цьому процесі важливу роль відіграє поведінка самого льодовика: з одного боку, лід поводиться як в'язка рідина, що повільно тече по субстрату. Однак, водночас він еластичний, що дає змогу льоду деформуватися і повертатися до своєї первісної форми.

Спостерігаючи за льодовиком, вчені змогли побачити тіні вздовж тріщин на деяких аерофотознімках. Ба більше, вчені помітили, що в деяких випадках лід на поверхні тріщин також змістився за висотою, ніби він піднявся з одного боку більше, ніж з іншого. Найбільше зміщення спостерігається безпосередньо в озері, що пов'язано з величезними масами води, які проникли в тріщини під льодовиком і утворили там підльодовикове озеро.

