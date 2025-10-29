Гренландія змінює форму і розташування: щось змушує найбільший острів Землі звиватися

Дослідники виявили, що найбільший острів у світі сьогодні звивається і скручується, набуваючи нової форми. Ба більше, вчені вважають, що Гренландія також дрейфує на північний захід.

Гренландія — найбільший острів на планеті. Вчені помітили, що острів звивається, оскільки століття накопичення льоду і постійне танення призводять до зміни форми фундаменту Гренландії. Ця деформація, як вважається, може мати глибокий вплив на майбутнє навігації в навколишньому регіоні в умовах дедалі вільнішого від льоду світу, пише Science Alert.

У новому дослідженні міжнародна група вчених під керівництвом Данського технічного університету (DTU) проаналізувала дані GPS за два десятиліття, відстежуючи 58 конкретних точок на території Гренландії. Результати вказують, що в міру зміщення суші на північний захід приблизно на 2 сантиметри на рік острів зміщується в одних місцях і стискається в інших.

За словами геофізика Данжала Лонгфорс Берга, загалом, все вказує на те, що Гренландія стає трохи меншою, але ситуація може змінитися в майбутньому через прискорене танення, яке спостерігається сьогодні.

Вчені вважають, що на гренландську кору переважно впливають три геологічні сили, зокрема:

тектонічний рух плит;

ослаблення тиску на корінні породи в міру танення льодовиків;

набагато більш довгостроковий відскок, що триває з останнього льодовикового періоду, відомий як льодовикова ізостатична адаптація (GIA).

Вчені використовували дані станцій глобального позиціювання по всій Гренландії, комп'ютерне моделювання, свідчення кількох тисяч GPS-станцій по всій Північній Америці та оцінки руху, розраховані за останні 26 000 років. Усе це дало змогу команді розділити три фактори.

Гренландія рухається на північний захід Фото: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

У результаті вдалося отримати найточніші на сьогодні вимірювання рухів Гренландії, особливо горизонтального зміщення острова. Нова робота вчених також може поліпшити майбутні моделі руху Гренландії й поліпшити розуміння того, як планета, ймовірно, відреагує на наслідки зміни клімату.

За словами Берга, танення льоду в останні десятиліття призвело до виштовхування Гренландії назовні та підйому — це призвело до того, що площа земної поверхні за цей період фактично збільшилася. З іншого боку, вчені спостерігають рух у протилежному напрямку: Гренландія піднімається і стискається через доісторичні зміни в крижаних масивах, пов'язані з останнім льодовиковим періодом і його закінченням.

Коли величезні масиви льоду з'являються або зникають на планеті, наслідки можуть бути значними. Тому вчені продовжують уточнювати оцінки можливих наслідків зникнення льоду навколо обох полюсів.

Попередні роботи показали, що це може призвести до пробудження прихованих вулканів, позеленіння полярних регіонів, а також значного збільшення викидів метану.

