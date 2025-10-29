Гренландия меняет форму и расположение: что-то заставляет крупнейший остров Земли извиваться

Исследователи обнаружили, что крупнейший остров в мире сегодня извивается и скручивается, принимая новую форму. Более того, ученые считают, что Гренландия также дрейфует на северо-запад.

Гренландия – крупнейший остров на планете. Ученые заметили, что остров извивается, поскольку века накопления льда и постоянное таяние приводят к изменению формы фундамента Гренландии. Эта деформация, как считается, может оказать глубокое влияние на будущее навигации в окружающем регионе в условиях все более свободного ото льда мира, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании международная группа ученых под руководством Датского технического университета (DTU) проанализировала данные GPS за два десятилетия, отслеживая 58 конкретных точек на территории Гренландии. Результаты указывают, что по мере смещения суши на северо-запад примерно на 2 сантиметра в год остров смещается в одних местах и сжимается в других.

Відео дня

По словам геофизика Данжала Лонгфорс Берга, в целом, все указывает на то, что Гренландия становится немного меньше, но ситуация может измениться в будущем из-за ускоряющегося таяния, которое наблюдается сегодня.

Ученые считают, что на гренландскую кору преимущественно влияют три геологические силы, в том числе:

тектоническое движение плит;

ослабление давления на коренные породы по мере таяния ледников;

гораздо более долгосрочный отскок, продолжающийся с последнего ледникового периода, известный как ледниковая изостатическая адаптация (GIA).

Ученые использовали данные станций глобального позиционирования по всей Гренландии, компьютерное моделирование, показания нескольких тысяч GPS-станций по всей Северной Америке и оценки движения, рассчитанные за последние 26 000 лет. Все это позволило команде разделить три фактора.

Гренландия движется на северо-запад Фото: Journal of Geophysical Research: Solid Earth

В результате удалось получить самые точные на сегодня измерения движений Гренландии, особенно горизонтального смещения острова. Новая работа ученых также может улучшить будущие модели движения Гренландии и улучшить понимание того, как планета, вероятно, отреагирует на продолжающиеся последствия изменения климата.

По словам Берга, таяние льда в последние десятилетия привело к выталкиванию Гренландии наружу и подъему – это привело к тому, что площадь земной поверхности за этот период фактически увеличилась. С другой стороны, ученые наблюдают движение в противоположном направлении: Гренландия поднимается и сжимается из-за доисторических изменений в ледяных массивах, связанных с последним ледниковым периодом и его окончанием.

Когда огромные массивы льда появляются или исчезают на планете, последствия могут быть значительными. Поэтому ученые продолжают уточнять оценки возможных последствий исчезновения льда вокруг обоих полюсов.

Предыдущие работы показали, что это может привести к пробуждению скрытых вулканов, позеленению полярных регионов, а также значительному увеличению выбросов метана.

Напомним, ранее мы писали о том, что в самом "сердце" Гренландии найдены древние осколки, предсказывающие катастрофу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые из NASA взвесили Гренландию – крупнейший остров на Земле.