Ледник в Гренландии трещит по швам: ученые наблюдают процесс в режиме реального времени

Исследователи наблюдают за осушением ледника в режиме реального времени. Данные показывают, как вызванные потеплением трещины и скрытые каналы могут вывести ледник в нестабильное состояние.

Ледяной щит Гренландии с середины 1990-х годов неуклонно терял массу, а потому сегодня осталось всего три плавающих ледниковых языков. Один из них, Ниогхалвфьердсбре, также известный как ледник 79°N, уже начинает проявлять признаки нестабильности. Исследователи наблюдают в режиме реального времени, как более теплая океанская вода размывает лед снизу, а талая вода, текущая по поверхности ледника, разрушает его сверху, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании команда из Института Альфреда Вегенера изучила образование и эволюцию большого озера талых вод на поверхности ледника 79°N. Известно, что площадь озера составляет 21 км², и оно образовалось в результате глобального потепления. Наблюдения показали, что потепление вызвало образование огромных трещин во льду, стекающая вода была достаточно сильной, чтобы поднять части ледника.

По словам соавтора исследования, гляциолога из Института Альфреда Вегенера, профессора Ангелики Гумберт, впервые озеро было обнаружено в 1995 году — до повышения температуры атмосферы в середине 1990-х годов в этом районе ледника 79°N озер не было. Наблюдения также показывают, что с момента образования озера в 1995 году до 2023 года вода в озере неоднократно и резко стекала через каналы и трещины во льду, в результате чего огромное количество пресной воды достигало края ледникового языка в сторону океана.

В общей сложности ученые задокументировали семь крупных событий осушения — четыре из них произошли за последние пять лет. За время этих осушений во льду образовались обширные треугольные поля трещин, форма которых отличается от всех озерных осушений, наблюдаемых до сих пор.

Некоторые из трещин образовали каналы с отверстиями шириной в несколько десятков метров. Ученые обнаружили, что вода протекает через эти отверстия после основного осушения озера — простыми словами, в течение всего нескольких часов огромное количество воды достигает основания ледяного покрова. В новом исследовании ученым впервые удалось измерить каналы, которые образуются во льду во время осушения, а также то, как они меняются с течением времени.

По словам профессора Гумберт, с момента образования озера его размер со временем уменьшался и появились первые трещины. Однако в последние годы осушение происходит все реже. Ученые считают, что это связано с треугольными воронками, которые неоднократно активизировались в течение многих лет, начиная с 2019 года.

Ученые отмечают, что в этом процессе важную роль играет поведение самого ледника: с одной стороны, лед ведет себя как вязкая жидкость, медленно текущая по субстрату. Однако, в то же время он эластичен, что позволяет льду деформироваться и возвращаться к своей первоначальной форме.

Наблюдая за ледником ученые смогли увидеть тени вдоль трещин на некоторых аэрофотоснимках. Более того, ученые заметили, что в некоторых случая лед на поверхности трещин также сместился по высоте, будто он поднялся с одной стороны больше, чем с другой. Наибольшее смещение наблюдается непосредственно в озере, что связано с огромными массами воды, проникшими в трещины под ледником и образовавшими там подледниковое озеро.

