У малюнка Леонардо да Вінчі знайшли ДНК: який секрет приховує ескіз епохи Відродження

Учені витягли ДНК Леонардо да Вінчі з його малюнка епохи Відродження. Йдеться про ескіз художника під назвою "Святе немовля".

ДНК на малюнку да Вінчі збігається з генетичним матеріалом, який було вилучено з листа 1400-х років. Цей лист був написаний двоюрідним братом діда Леонардо да Вінчі, Антоніо да Вінчі, пише Live Science.

У малюнку виявили послідовності Y-хромосоми, які відповідають генетичній лінії, зі спільним предком у Тоскані, де народився Леонардо да Вінчі.

Це чудова відправна точка, оскільки послідовності Y-хромосоми передаються від батька до сина практично без змін, підкреслює глава Лабораторії геномної медицини Джексона в Коннектикуті Чарлі Лі.

Але деякі експерти вважають, що малюнок "Святого немовляти" да Вінчі малював не сам, а ескіз робив один із його учнів. Тож витягнутий матеріал може належати учневі або будь-кому з кураторів із тосканським корінням, які працювали з малюнком протягом багатьох років.

Дослідники намагаються реконструювати ДНК да Вінчі, щоб підтвердити справжність деяких його творів мистецтва. Також генетичний матеріал художника може розкрити біологічні причини його виняткових мистецьких та інших здібностей, як-от зір вищий за середній.

Але існує безліч проблем із ДНК художника. Наприклад, гробниця да Вінчі у Франції була частково зруйнована під час Французької революції, тому останки художника могли бути частково загублені або змішані з іншими під час переміщення в каплицю Сен-Юбер в Амбруазі.

Дослідникам не дають вивчити рештки в цій гробниці доки не буде знайдений надійний зразок в іншому місці, щоб їх порівняти один з одним. Тож науковці вирішили шукати такий зразок у творах да Вінчі. Але деякі його роботи недоступні для секвенування, а в інших не було знайдено слідів людської ДНК.

"Святе Немовля" — єдиний малюнок, який приписують Леонардо да Вінчі, в якому на сьогоднішній день виявлено людську ДНК, але його авторство заперечується.

Також мати Леонардо да Вінчі була похована в невідомому місці. До гробниці батька Леонардо вченим закрили доступ, а у самого художника не було прямих нащадків.

Дослідникам залишається тільки шукати інших інших родичів чоловічої статі з родини да Вінчі, щоб порівняти послідовності Y-хромосоми "Святого Немовляти". Наразі дослідники аналізують три кістки, знайдені в сімейному склепі в Італії, де похований дід Леонардо, Антоніо да Вінчі, а також беруть зразки ДНК у відомих нащадків, які живуть нині.

Нагадаємо, Леонардо да Вінчі навчився малювати, розчленовуючи трупи. Вчений використовував науку, щоб поліпшити свої навички художника.