У рисунка Леонардо да Винчи нашли ДНК: какой секрет скрывает эскиз эпохи Возрождения

Ученые извлекли ДНК Леонардо да Винчи из его рисунка эпохи Возрождения. Речь идет об эскизе художника под названием “Святой младенец”.

ДНК на рисунке да Винчи совпадает с генетическим материалом, который был извлечен из письма 1400-х годов. Это письмо было написано двоюродным братом деда Леонардо да Винчи, Антонио да Винчи, пишет Live Science.

В рисунке обнаружили последовательности Y-хромосомы, которые соответствуют генетической линии, с общим предком в Тоскане, где родился Леонардо да Винчи.

Это отличная отправная точка, потому как последовательности Y-хромосомы передаются от отца к сыну практически без изменений, подчеркивает глава Лаборатории геномной медицины Джексона в Коннектикуте Чарли Ли.

Но некоторые эксперты считают, что рисунок “Святого младенца” да Винчи рисовал не сам, а эскиз делал один из его учеников. Поэтому извлеченный материал может принадлежать ученику или любому из кураторов с тосканскими корнями, которые работали с рисунком на протяжении многих лет.

Відео дня

Исследователи пытаются реконструировать ДНК да Винчи, чтобы подтвердить подлинность некоторых его произведений искусства. Также генетический материал художника может раскрыть биологические причины его исключительных художественных и других способностей, таких как зрение выше среднего.

Но существует множество проблем с ДНК художника. К примеру, гробница да Винчи во Франции была частично разрушена во время Французской революции, поэтому останки художника могли быть частично утеряны или смешаны с другими при перемещении в часовню Сен-Юбер в Амбруазе.

Исследователям не дают изучить останки в этой гробнице пока не будет найден надежный образец в другом месте, чтобы их сравнить друг с другом. Поэтому ученые решили искать такой образец в произведениях да Винчи. Но некоторые его работы недоступны для секвенирования, а в других не было найдено следов человеческой ДНК.

“Святой Младенец” — единственный рисунок, приписываемый Леонардо да Винчи, в котором на сегодняшний день обнаружена человеческая ДНК, но его авторство оспаривается.

Также мать Леонардо да Винчи была похоронена в неизвестном месте. К гробнице отца Леонардо ученым закрыли доступ, а у самого художника не было прямых потомков.

Исследователям остается только искать других других родственников мужского пола из семьи да Винчи, чтобы сравнить последовательности Y-хромосомы «Святого Младенца». В настоящее время исследователи анализируют три кости, найденные в семейном склепе в Италии, где похоронен дед Леонардо, Антонио да Винчи, а также берут образцы ДНК у известных ныне живущих потомков.

Напомним, Леонардо да Винчи научился рисовать, расчленяя трупы. Ученый использовал науку, чтобы улучшить свои навыки художника.