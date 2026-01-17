Скарби часів Речі Посполитої: фермери знайшли на своєму полі скарб XVII століття (фото)

Два фермери, які обробляють свою землю в Буковець-Вельки, приблизно за 160 км на північний захід від Варшави, виявили закопаний скарб 17-го століття. Знахідка містила 162 срібні монети.

Крім того, було також виявлено низку артефактів, які можуть розповісти про життя в регіоні за часів Речі Посполитої. Про це пише видання Times of India.

Хоча скарби іноді з'являються в Центральній і Східній Європі, багато хто з них пошкоджені або зникають у приватних колекціях. Однак цей був задокументований органами управління спадщиною, що дало дослідникам рідкісний шанс вивчити не тільки монети, а й предмети, знайдені навколо них.

Срібна схованка з бурхливої епохи

Фахівці підтвердили, що скарб складається зі 162 срібних монет, датованих між 1660 і 1679 роками, тобто за часів польського короля Яна II Казимира. Колекція містить кілька номіналів, які широко використовували наприкінці 1600-х років, як-от состаки, орти і тімфи, що відображають повсякденну валюту того періоду. Монети перебували в керамічній посудині-контейнері, що припускає, що скарб був навмисно захований. При цьому залишається загадкою, чому монети не забрав їхній господар.

Історично склалося так, що люди ховали гроші в моменти невизначеності — війни, набігів, раптового переміщення або страху крадіжки. Багато з цих скарбів були пізніше знайдені, але деякі були забуті, занедбані або залишені, коли власники так і не повернулися. Знайдені монети відносяться до часу після великих потрясінь у регіоні, коли політична та економічна нестабільність були частиною повсякденної реальності в Речі Посполитій. У таких умовах поховання цінностей було практичним методом. І скарб Буковець-Вельки, мабуть, відповідає цій схемі.

Більше, ніж монети: артефакти, виявлені на цьому місці

Археологічні групи, що працювали в районі відкриття, задокументували додаткові матеріали, крім срібних виробів. Серед знайдених предметів були керамічні фрагменти, металеві ґудзики, каблучки та інша невелика фурнітура, що відповідає повсякденному життю 17 століття. Дослідники також виявили свинцеві кульки для вогнепальної зброї з чорним порохом, що є нагадуванням про проблеми безпеки, які формували життя в сільській місцевості в ту епоху.

Особливо примітним об'єктом був фрагмент декоративної застібки, який, за словами археологів, має стилістичну схожість зі схожими знахідками, зареєстрованими в історичних місцях за межами Польщі, зокрема й місцями, пов'язаними з Бранденбургом і Прагою. Такі паралелі можуть допомогти дослідникам скласти карту ширшого впливу на матеріальну культуру і торговельні зв'язки в той період.

Важливо

Спільне виявлення монет і особистих предметів має важливе значення, оскільки скарби часто зустрічаються ізольовано. Тут навколишні артефакти створюють додатковий контекст, який може допомогти історикам краще зрозуміти, хто, можливо, закопав срібло і яка громада існувала поблизу.

Ознаки конструкцій під землею

Розкопки також виявили залишки кам'яних конструкцій, які, за словами дослідників, можуть вказувати на резиденцію або сільськогосподарський комплекс у цьому районі. При цьому в збережених записах немає конкретної назви маєтку, що стояв у тому районі. Очікується, що подальші дослідження будуть зосереджені на картографуванні та архівному дослідженні, оскільки історики шукають будь-які документальні посилання, які відповідають археологічному сліду цього місця.

Усю колекцію передано до Прикордонного музею в Дзялдові, де триває консервація і документація. Музей повідомив, що скарб стане частиною постійної експозиції.

