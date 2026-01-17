Сокровища времен Речи Посполитой: фермеры нашли на своем поле клад XVII века (фото)

Два фермера, обрабатывающие свою землю в Буковец-Вельки, примерно в 160 км к северо-западу от Варшавы, обнаружили закопанный клад 17-го века. Находка содержала 162 серебряные монеты.

Кроме того, был также обнаружен ряд артефактов, которые могут рассказать о жизни в регионе во времена Речи Посполитой. Об этом пишет издание Times of India.

Хотя клады иногда появляются в Центральной и Восточной Европе, многие из них повреждены или исчезают в частных коллекциях. Однако этот был задокументирован органами управления наследием, что дало исследователям редкий шанс изучить не только монеты, но и предметы, найденные вокруг них.

Серебряный тайник из бурной эпохи

Специалисты подтвердили, что клад состоит из 162 серебряных монет, датированных между 1660 и 1679 годами, то есть во времена польского короля Яна II Казимира. Коллекция включает в себя несколько номиналов, широко использовавшихся в конце 1600-х годов, таких как состаки, орты и тимфы, отражающие повседневную валюту того периода. Монеты находились в керамическом сосуде-контейнере, что предполагает, что клад был намеренно спрятан. При этом остается загадкой, почему монеты не забрал их хозяин.

Исторически сложилось так, что люди прятали деньги в моменты неопределенности — войны, набегов, внезапного перемещения или страха кражи. Многие из этих кладов были позже найдены, но некоторые были забыты, заброшены или оставлены, когда владельцы так и не вернулись. Найденные монеты относятся ко времени после крупных потрясений в регионе, когда политическая и экономическая нестабильность были частью повседневной реальности в Речи Посполитой. В таких условиях захоронение ценностей было практическим методом. И клад Буковец-Вельки, по-видимому, соответствует этой схеме.

Больше, чем монеты: артефакты, обнаруженные на этом месте

Археологические группы, работавшие в районе открытия, задокументировали дополнительные материалы, помимо серебряных изделий. Среди найденных предметов были керамические фрагменты, металлические пуговицы, кольца и другая небольшая фурнитура, соответствующая повседневной жизни 17 века. Исследователи также обнаружили свинцовые шарики для огнестрельного оружия с черным порохом, что является напоминанием о проблемах безопасности, которые формировали жизнь в сельской местности в ту эпоху.

Особенно примечательным объектом был фрагмент декоративной застежки, который, по словам археологов, имеет стилистическое сходство с сопоставимыми находками, зарегистрированными в исторических местах за пределами Польши, включая места, связанные с Бранденбургом и Прагой. Такие параллели могут помочь исследователям составить карту более широкого влияния на материальную культуру и торговые связи в тот период.

Совместное обнаружение монет и личных предметов имеет важное значение, поскольку клады часто встречаются изолированно. Здесь окружающие артефакты создают дополнительный контекст, который может помочь историкам лучше понять, кто, возможно, закопал серебро и какая община существовала поблизости.

Признаки конструкций под землей

Раскопки также выявили остатки каменных конструкций, которые, по словам исследователей, могут указывать на резиденцию или сельскохозяйственный комплекс в этом районе. При этом в сохранившихся записях нет конкретного названия поместья, стоявшего в том районе. Ожидается, что дальнейшие исследования будут сосредоточены на картографировании и архивном исследовании, поскольку историки ищут любые документальные ссылки, соответствующие археологическому следу этого места

Вся коллекция передана в Пограничный музей в Дзялдове, где ведется консервация и документация. Музей сообщил, что клад станет частью постоянной экспозиции.

