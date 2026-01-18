Нова теорія змови: Земля втратить гравітацію 12 серпня 2026 року, що кажуть учені

Згідно з черговою теорією змови, NASA приховує від нас "страшну правду" і справжню катастрофу, яка призведе до загибелі десятків мільйонів людей. Іноді критичне мислення, а також базові знання фізики можуть врятувати від передчасної паніки, а також віри в різноманітні теорії змови, які циркулюють у соціальних мережах.

Користувачі соціальних мереж поширили твердження про секретний документ NASA під назвою "Проєкт Якір", який нібито просочився в інтернет у 2024 році. Нібито згідно з цим документом, планета Земля втратить свою гравітацію на 7 секунд 12 серпня 2026 року. Як стверджується в повідомленні, у результаті загине від 40 до 60 мільйонів людей. Чому цього не може статися, пояснюють учені, пише IFLScienсe.

Користувач TikTok і Instagram, чий акаунт зараз недоступний, нещодавно опублікував відео з текстом, у якому стверджується, що 12 серпня 2026 року Земля втратить гравітацію на 7 секунд і в NASA про це знають, готуються до цієї події, але нічого нікому не кажуть, щоб уникнути паніки. Це відео набрало понад 60 000 лайків і його перепостили майже 270 000 користувачів мережі.

Користувач, який поширив цю теорію змови, посилається на секретний документ NASA під назвою "Проєкт Якір", який нібито просочився в інтернет 2024 року і в якому нібито описано докладно, що станеться. Отже, у тексті йдеться про таке:

"Тривалість аномальної події, коли Земля втратить гравітацію, становитиме 7 секунд, унаслідок чого може загинути від 40 до 60 мільйонів людей. У перші 1-2 секунди люди, транспортні засоби, тварини та незакріплені предмети піднімуться вгору. Об'єкти продовжать підніматися на висоту 15-20 метрів через 3-4 секунди. Через 5-6 секунд почнеться паніка і хаос, люди вдарятимуться об стелю. Але через 7 секунд гравітація повернеться, і все почне падати з висоти. У результаті буде зруйновано інфраструктуру і почнеться економічний крах і масова паніка. Причина цієї аномальної події полягає в тому, що пересічуться дві гравітаційні хвилі від чорних дір із ймовірністю 94,7% і про це NASA знає з 2019 року".

По-перше, в інтернеті немає ні самого документа "Проєкт Якір", ні будь-якої згадки про нього, і навіть немає обговорення цього документа користувачами соціальних мереж у період з 2024 по 2025 рік. По-друге, викликає здивування, чому внаслідок втрати гравітації може загинути тільки 40-60 мільйонів людей із 8 мільярдів жителів Землі.

Також варто сказати, що 12 серпня 2026 року — це чудова дата для теорії змови про кінець світу, оскільки це дата повного сонячного затемнення цього року. Деякі люди люблять пов'язувати затемнення з апокаліпсисом.

Викликає подив також опис того, що відбуватиметься під час нібито втрати гравітації нашою планетою. Особливо що стосується того, що люди почнуть підніматися на висоту до 20 метрів. Перший закон Ньютона, він же закон інерції, свідчить, що тіло в стані спокою залишиться в стані спокою, якщо на нього не діє зовнішня сила, а тіло, яке рухається з постійною швидкістю, рухатиметься по прямій лінії, якщо на нього не діє зовнішня сила.

Нова теорія змови свідчить, що під час повного сонячного затемнення 12 серпня 2026 року Земля на 7 секунд втратить свою гравітацію Фото: star

Під дією гравітації виникає рівна і протилежно спрямована реакція, що відштовхує від підлоги. Якщо гравітація чарівним чином зникне, ця реакція відштовхне вас, але вона буде незначною. Якщо ви не стрибнете в потрібний момент, ви не підніметеся на 20 метрів у повітря.

Що стосується причини того, що Земля нібито втратить гравітацію. Гравітаційні хвилі виникають внаслідок зіткнення чорних дір, і вони надзвичайно слабкі, а тому для їх виявлення довелося створити спеціальні детектори. Ба більше, сигнали гравітаційних хвиль відображають тільки останні секунди зіткнень чорних дір, а не те, що ми можемо побачити заздалегідь. З огляду на те, що гравітаційні хвилі рухаються зі швидкістю світла, якщо NASA тепер може їх передбачати, значить, у них є якась технологія, що кидає виклик законам фізики. Але NASA не вивчає гравітаційні хвилі.

Припустимо, що Земля все ж втратить свою гравітацію. Як це може статися, згідно із законами фізики? Вчені з NASA кажуть, що Земля не може втратити свою гравітацію, адже для цього наша планета повинна швидко втратити свою масу. По суті планета має зникнути і тоді зникне її гравітація. Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, будь-який об'єкт, що має масу, має гравітацію. Якщо немає маси, то немає і гравітації. Тому Земля не може втратити гравітацію на 7 секунд, а потім відновити її назад.

Також учені кажуть, що повне сонячне затемнення не чинить жодного впливу на гравітацію Землі. Те ж саме можна сказати і про Сонце і Місяць. Загальна гравітація нашої планети не залежить від них.

Іноді критичне мислення, а також базові знання фізики можуть врятувати від передчасної паніки, а також віри в різноманітні теорії змови, які циркулюють у соціальних мережах.

