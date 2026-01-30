Розкрито найбільшу таємницю 19 століття: сильний шторм оголив стародавній корабель, загублений на 140 років

Потужні шторми, що обрушилися на узбережжя Джерсі цієї зими, піднесли неймовірний подарунок вченим — оголили руїни стародавнього дерев'яного корабля, який шукали майже 140 років.

Судно під назвою "Лоуренс Н. Маккензі" прямувало з Пуерто-Рико до Нью-Йорка, коли раптово затонуло в 1890 році. Відомо, що екіпажу і пасажирам вдалося вижити в корабельній аварії, проте корабель більше ніколи не бачили, пише Science Alert.

Майже 140 років вчені намагалися виявити уламки стародавнього корабля, але марно. На щастя, тепер сильні шторми, що обрушилися на узбережжя Джерсі цієї зими, допомогли вченим розгадати цю найбільшу морську таємницю 19 століття. Потужні шторми оголили руїни старого корабля, похованого під водою і піском майже 140 років.

За даними дослідників державного парку "Нью-Джерсі-Айленд-Біч", давно загублена шхуна просто раптово з'явилася на піщаних дюнах. Вважається, що весь цей час уламки корабля перебували на цьому місці, проте знадобилися тижні ерозії пляжу, викликаної сильним прибоєм і постійними вітрами, щоб оголити уламки.

Наразі залишки дерев'яного каркаса корабля все ще лежать на неосвоєній ділянці узбережжя Джерсі, очікуючи експертної оцінки експертів. За словами співробітників державного парку, ерозія пляжів у зимові місяці — звичайне явище в державному парку і є частиною природного циклічного процесу. Щороку потужні хвилі та сезонні шторми змивають пісок із берегової лінії, що призводить до звуження пляжів і збільшення їхньої крутизни

Більшість пляжів відновлюються після ерозії в більш спокійні літні місяці, але сьогодні зимова ерозія дала змогу зазирнути в морську історію парку. Утім, нові дослідження показують, що зміна клімату, ймовірно, прискорює процес ерозії в зимові місяці.

Вчені прогнозують, що в міру підвищення рівня моря і посилення штормів морські припливи можуть змити ще більше піску, який є важливим бар'єром проти майбутніх штормів.

До слова, за останні кілька років у різних куточках світу після екстремальних погодних явищ було виявлено уламки кількох кораблів. Наприклад, 2024 року шторми оголили залишки старої шхуни в Австралії, а 2025 року тайфун у В'єтнамі оголив давно затонулий корабель.

