Раскрыта величайшая тайна 19 века: сильный шторм обнажил древний корабль, потерянный на 140 лет

Мощные штормы, обрушившиеся на побережье Джерси этой зимой, преподнеси невероятный подарок ученым — обнажили руины древнего деревянного корабля, который искали почти 140 лет.

Судно под названием "Лоуренс Н. Маккензи" следовало из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, когда внезапно затонуло в 1890 году. Известно, что экипажу и пассажирам удалось выжить в кораблекрушении, однако корабль больше никогда не видели, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Почти 140 лет ученые пытались обнаружить обломки древнего корабля, но тщетно. К счастью, теперь сильные штормы, обрушившиеся на побережье Джерси этой зимой, помогли ученым разгадать эту величайшую морскую тайну 19 века. Мощные штормы обнажили руины старого корабля, погребенного под водой и песком почти 140 лет.

Відео дня

По данным исследователей государственного парка "Нью-Джерси-Айленд-Бич", давно утерянная шхуна просто внезапно появилась на песчаных дюнах. Считается, что все это время обломки корабля находились на этом месте, однако потребовались недели эрозии пляжа, вызванной сильным прибоем и постоянными ветрами, чтобы обнажить обломки.

Сейчас остатки деревянного каркаса корабля все еще лежат на неосвоенном участке побережья Джерси, ожидая экспертной оценки экспертов. По словам сотрудников государственного парка, эрозия пляжей в зимние месяцы — обычное явление в государственном парке и является частью естественного циклического процесса. Каждый год мощные волны и сезонные штормы смывают песок с береговой линии, что приводит к сужению пляжей и увеличению их крутизны

Большинство пляжей восстанавливаются после эрозии в более спокойные летние месяцы, но сегодня зимняя эрозия позволила заглянуть в морскую историю парка. Впрочем, новые исследования показывают, что изменение климата, вероятно, ускоряет процесс эрозии в зимние месяцы.

Ученые прогнозируют, что по мере повышения уровня моря и усиления штормов морские приливы могут смыть еще больше песка, который является важным барьером против будущих штормов.

К слову, за последние несколько лет в разных уголках миры после экстремальных погодных явлений были обнаружены обломки нескольких кораблей. Например, в 2024 году штормы обнажили остатки старой шхуны в Австралии, а в 2025 году тайфун во Вьетнаме обнажил давно затонувший корабль.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые шокированы грузом затонувшего корабля V века.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец подняли с морского дна сокровища галеона "Сан-Хосе".