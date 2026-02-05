Так з'являється золото: вчені з NASA показали зіткнення нейтронних зірок (відео)

Нейтронні зірки є одними з найбільш екстремальних об'єктів у космосі. Під час їхнього злиття та зіткнення відбувається створення таких важких хімічних елементів, як золото, срібло, плутоній та інші.

Нова симуляція, створена вченими за допомогою суперкомп'ютера в Дослідницькому центрі Еймса NASA, показує неймовірно екстремальні процеси, які відбуваються до повного зіткнення і злиття нейтронних зірок. У цей час магнітні поля нейтронних зірок, найпотужніші у Всесвіті, переплітаються і породжують хаос. Дослідження вчених із NASA опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

Нейтронні зірки — це найекстремальніші зоряні об'єкти у Всесвіті. Вони виникають, коли вмирають масивні звичайні зірки, набагато більші за Сонце. У підсумку утворюється надзвичайно щільний об'єкт діаметром приблизно 20 кілометрів, маса якого приблизно в 2 рази більша за масу Сонця.

Нейтронні зірки настільки щільні, що чайна ложка їхньої речовини важила б близько 10 мільйонів тонн, що приблизно дорівнює вазі 85 000 дорослих синіх китів, якби її доставили на Землю. Також у нейтронних зірок найпотужніше магнітне поле у Всесвіті, яке може бути в 1 квадрильйон разів сильнішим за магнітне поле Землі.

З огляду на те, що масивні звичайні зірки часто існують у подвійних системах, то в результаті після смерті цих зірок виникає подвійна нейтронна зоряна система.

Приблизно такий вигляд має нейтронна зірка Фото: ESO

Коли дві нейтронні зірки обертаються одна навколо одної, вони створюють гравітаційні хвилі, брижі в просторі-часі, що провокують зближення цих екстремальних об'єктів. У підсумку дві нейтронні зірки стикаються і зливаються. У результаті відбувається потужний вибух, званий кілоновим, з викидом гамма-випромінювання і потоку багатої на нейтрони матерії. У цих умовах створюються такі важкі хімічні елементи, як золото, срібло, плутоній та інші метали важчі за залізо.

Учені вирішили вивчити, що відбувається безпосередньо перед злиттям нейтронних зірок, адже сам процес злиття більше вивчений. Щоб вивчити 7,7 мілісекунди, що передують злиттю нейтронних зірок, науковці використали суперкомп'ютер Pleiades і створили понад 100 симуляцій подвійної системи, де кожна нейтронна зірка має масу, що приблизно в 1,4 раза більша за масу Сонця.

Головна мета полягала в дослідженні того, як магнітні поля цих зірок впливають на світло, або електромагнітне випромінювання, під час останніх витків нейтронних зірок навколо одна одної. Це важливо для подальшого вивчення цих об'єктів за допомогою телескопів.

За словами вчених, дослідження показало, що світло, випромінюване цими подвійними системами, сильно різниться за яскравістю і розподіляється нерівномірно, тому точка зору спостерігача, який перебуває на великій відстані від об'єкта злиття, має величезне значення.

Також симуляції показали, що безпосередньо перед зіткненням нейтронних зірок сильно намагнічені, заповнені плазмою області навколо них, звані магнітосферами, починають сильно взаємодіяти. Переплетені магнітні поля зазнають швидких і різких змін, що впливає на випромінювання подвійної системи.

